¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛKing ¡õ Prince¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¡STARTO¼Ò¤«¤é3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»²²Ã
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î½éÆü¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆKing ¡õ Prince¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡¢¹â¶¶³¤¿Í¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬²»¹ç¤ï¤»¤È¼èºà²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤¤¾Ð´é¡ª²Ú¤ä¤«¤Ê»äÉþ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹â¶¶³¤¿Í
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤«¤éSixTONES¤ò´Þ¤á¡¢2ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¡£Æ±»öÌ³½ê¤Ç¤Ï23Ç¯¡¢24Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÉÔ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êº£²ó¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£King ¡õ Prince¤Ï6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡King ¡õ Prince¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÈäÏª¡£¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤â°ì½ï¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡¡
¡¡±ÊÀ¥¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¹ÈÇò¤Îµ»ö¤ò¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö1È¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ØKing & Prince¤«¤é¥ê¥Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¸«½Ð¤·¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£ÆüËÜ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¬¸«¤ëÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¹â¶¶¤Ï¡Ö3Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤ÈËÍ¤¿¤Á¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
