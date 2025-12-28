¿Íµ¤µÞ¾å¾º¡¡ÇÐÍ¥Æ£ËÜÞ«Âç¤ÏìÅÍß¤ËÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¡¡20ÂåÁ°È¾¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸«¤Ä¤±¤ë´ü´Ö¤Ë¡×
¡¡¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥Æ£ËÜÞ«Âç¡Ê20¡Ë¤¬ÍèÇ¯¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¡×¤Ë½êÂ°¡£º£Ç¯¤Ï10·î´ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¥É¥é¥ÞÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤ÎÌó1Ëü¿Í¤«¤é15¡¦9Ëü¿Í¤Ë·ãÁý¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â¤³¤Ê¤»¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ëÆó½½ºÐ¤Î¥Û¡¼¥×¡£¤½¤Îµ°À×¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¡Á¡×¤Ï½¤³ØÎ¹¹Ô¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ê¿ËÞ¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¤È¡Ö°ì·³¥¿¥¤¥×¡×¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥ÖºîÉÊ¡£Æ£ËÜ¤Ï¡Ö»ÍÅ·²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË»Ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÆ±¤¸ÈÉ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¿ËÞ¤Ç²¹¸ü¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦ÆüÃÖÄ«ÍÛ¤ò±é¤¸¤¿¡£¡ÖÆüÃÖ·¯¤ÈÂ¾¤Î¥¥ã¥é¤È¤Î´Ø·¸À¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä¡¢¤Ò¤â¤È¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆüÃÖ¤ÈÆÃÄ§Åª¤Ê¥¥ã¥¿¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¤É¤®¤Þ¤®¤¹¤ë´Ø·¸À¤Ï¡¢ËèÏÃ»ëÄ°¼Ô¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸½ºß¤â¡Ö½¤Ãç¥í¥¹¡×¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÂ¾¤Ë¤âÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤«»ÄÇ°¤Ê¥¯¥é¥¹°Ñ°÷Ä¹¤Î³á»³¼ù¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÀ¨¤¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¿ÀÀâ¶µ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌò°Ê³°¤Ë¤âºîÉÊ¤òÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Î³ÎÎ©¡×¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¡Á¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Ìò¤äÄï·Ï¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÌò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ÏÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿·µ¬³«Âó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¡Á¡×¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄ·ò¿Í¡Ê21¡Ë¤È»°±º·ò¿Í¡Ê29¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢º£¸å¤Î¼Çµï¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»°ËçÌÜ¤Î¥¥ã¥¿¥¯¥¿¡¼¤¬À¨¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ï¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¹Ê¤ê½Ð¤¹¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÌÇò¤µ¤Î¼Çµï¡£°ìÊý¡¢»°±º¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÉñÂæ¤Î¤è¤¦¤Ê°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´¤¹¤ë¡£À¨¤¯Âº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡2¿Í¤Î·ò¿Í¤Ë¤è¤ëÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ½Ð±é¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÆ£ËÜ¤ÎÂç¤¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö2¿Í¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥È¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ý¿Í¤µ¤ó¤«¤é¤â³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Éý¹¤¤Ìò¤ËÄ©¤à¤¿¤á¡¢¼ñÌ£¤ÎÉý¤â¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÉþ¤Î¥ê¥á¡¼¥¯¤ËÄ©Àï¡£ÂæËÜ¤ò³Ð¤¨¤ëºÝ¤Ë¤âºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉþ¤Î¥ê¥á¡¼¥¯¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊª¤òºî¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÇÐÍ¥¤ÈÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÂ¾¤ÎÌò¤Ç¤âÀ¸¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÄÌ¤¸¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Î»ëÅÀ¤¬ºÇ¶áÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¼ñÌ£¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ìÅÍß¤ËÀ®Ä¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¤âÇ¯½é¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð±éºî¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤âÁý¤¨ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¸þ¾å¤·¤¿¤¬¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤à¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊºî¤ê¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¸¬µõ¤À¡£
¡¡¡ÖÃÑ¤â³°Ê¹¤â¼Î¤Æ¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡È¼«Ê¬¡É¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡£Â¿Ê¬20ºÐ¤«¤é25ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¼«Ê¬¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤òÁ´¤Æ·è¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎ¤¬Æ°¤¯¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤ò²õ¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸«¤Ä¤±¤ë´ü´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ëÆ£ËÜ¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£