´Ø±ÛÆ»67ÂæÍí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¡¢¸á¸å1»þ¤á¤É¤ËÄÌ¹Ô»ß¤áÁ´ÌÌ²ò½ü¤Ø¡¡Åà·ë¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¸åÂ³¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·20Âæ±ê¾å¡¢2¿Í»àË´
·²ÇÏ¸©¤Î´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É67Âæ¤¬Íí¤ß¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿Â¿½Å»ö¸Î¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¼¤êÀþ¤Î·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤¬¡¢28Æü¸á¸å1»þ¤ËÁ´ÌÌ²ò½ü¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
26Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢·²ÇÏ¡¦´Ø±ÛÆ»²¼¤ê¤Î¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¸åÂ³¼Ö¤¬¼¡¡¹¤ÈÄÉÆÍ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ67Âæ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¼Ö20Âæ¤¬±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç2¿Í¤¬»àË´¡¢26¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç´Ø±ÛÆ»¤Ç¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤Î·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¿·³ã¸©¤ÎÅòÂô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤Ç¡¢¾å²¼Àþ¤È¤â¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢28ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¾å¤êÀþ¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿²¼¤êÀþ¤Î¡¢·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºî¶È½ªÎ»¤Î¸«¹þ¤ß¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸á¸å1»þ¤á¤É¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£