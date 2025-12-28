【開運】しまむら、「マツケン×キティ」のコラボグッズ登場に「仕事を選ばない大御所…」「大丈夫なのか?」とツッコミ殺到 - 元旦から発売

【開運】しまむら、「マツケン×キティ」のコラボグッズ登場に「仕事を選ばない大御所…」「大丈夫なのか?」とツッコミ殺到 - 元旦から発売