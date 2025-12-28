【開運】しまむら、「マツケン×キティ」のコラボグッズ登場に「仕事を選ばない大御所…」「大丈夫なのか?」とツッコミ殺到 - 元旦から発売
新年のはじまりを、ド派手にかわいく、かつ縁起良くスタートさせたい方へ。元旦早々、しまむらにお出かけください!
1月1日(木)より発売!
#マツケンサンバ × #ハローキティ のかわいいグッズが全国のしまむらに登場!
(@shimamura_grより引用)
またまた、金ラメとピンクリボンの衝撃コラボがしまむらに!笑
このニュースに、SNSでは「え、欲しいんだけどWW 2026年の運勢絶対爆上がりじゃんWW」「これはwww縁起がいい」「ありがとうしまむら」と歓喜の声が続々と。お正月からこの煌びやかさは、なんともめでたい!
しかし一方で、「待て待てぇい⁉ 大丈夫なのか?」「年末年始のマツケンフィーバーやばいな」「う、上様…頭にリボンを…。よく受けたなあ」「しまむらって時々とんでもないキャラのグッズが並ぶんよな」「仕事を選ばない大御所(ゴールド)と仕事を選ばない大御所(ホワイト)をマリアージュすな」「カオス」「コーヒー吹いたwww」と、ツッコむ人も続出。特に、上様のイメージ崩壊を心配する声が目立ちましたが、上様もまんざらではないご様子。2人ともかわいいし、楽しそうなのでOKでしょう!笑
同コラボ商品は、1月1日より全国のしまむらに登場。ただし、店舗によって営業日や営業時間が異なるので、お出かけ前にホームページでチェックを。1月4日15時〜は、しまむらオンラインストアでも購入可能となります。
2026年の幕開けは、笑って、踊って、かわいくキメて。しまむらで“福”をお迎えしてみてはいかがでしょうか?
1月1日（木）より発売！ #マツケンサンバ × #ハローキティ のかわいいグッズが全国のしまむらに登場！しまむらオンラインストアは1/4(日)15：00〜販売開始！https://t.co/DgoxZt3cnA ※年末年始は店舗により営業日・営業時間が異なります。… pic.twitter.com/2rvdzBojWA- ファッションセンターしまむら (@shimamura_gr) December 25, 2025
