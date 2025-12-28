¡Ö¥Ç¥¹¥Î¡¼¥ÈÆþ¤ì¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÈÇö¤¤ËÜ¡É¤Î¼ýÇ¼¤ËºÇÅ¬¤ÊËÜÃª¤¬ÏÃÂê¤Ë!¡Ö¥Ë¥Ã¥»¥ó¤ä¤ê¤ª¤ë!¡×¤ÎÀ¼¤Î°ìÊý¤Ç¡Ä
¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¤ò»È¤Ã¤¿Æó¼¡ÁÏºî¤ä¡¢¸Ä¿Í¤ä¥µ¡¼¥¯¥ë¤Çºî¤Ã¤¿Æ±¿Í»ï¤Ê¤É¤Î¡ÈÇö¤¤ËÜ¡É¡£¥³¥ß¥±¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿·ë²Ì¡¢²È¤Ë¡ÈÇö¤¤ËÜ¡É¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë! ¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«?
¡ÈÇö¤¤ËÜ¡É¤Ã¤Æ¡¢B5¤äA5¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤ÊËÜÃª¤À¤È¡¢¹â¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¼Ð¤á¤Ë¤·¤«Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢±ü¹Ô¤¤¬Â¤ê¤º¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÈùÌ¯¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤È¤¤ËÇØÉ½»æ¤¬´Ý¸«¤¨¤Ê¤Î¤âº¤¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹! ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌÈÎ¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥»¥ó¡×¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ËÜÃª¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â!?
¡ÖÇö¤¤ËÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ëµ¼ÂÖ¤Ç¤¤Æ¡¢±£¤·Éô²°¤â¤¢¤ëËÜÃª¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¿Ê¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
(@nissen¤è¤ê°úÍÑ)
¤³¤Á¤é¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥»¥ó¤µ¤ó¤¬Ì©¤«¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ËÜÃª¡£ÌÚÌÜ¤È¹õ¤¤¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤¿¤é¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡£²¼¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢B5¤äA5¥µ¥¤¥º¤ÎÇö¤¤ºý»Ò(Æ±¿Í»ï)¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¼ñÌ£¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ì¥«½ê¤ËÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ëÂçÍÆÎÌ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÎÌ¤Î¼ñÌ£¤Îºý»Ò¤¬¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤Ê²È¶ñ¤Ç¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈâ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´°àú¤Ë¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê»Å³Ý¤±¤â¡Ä¡Ä
¤Ê¤ó¤È¡¢°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï±£¤·Éô²°¤¬!! ÄìÈÄ¤ò¼ê¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¡¢Æó½ÅÄì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¿¨¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò±£¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æó½ÅÄì¤ÎÈÄ¤Ï¡¢Àõ¤¯¤â¿¼¤¯¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
SNS¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥»¥ó¤ä¤ê¤ª¤ë!¡×¡ÖÇö¤¤ËÜ¤ò¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë±£¤»¤ë¡¢¡¢¤È(¾Ð)¡×¡Ö¸ø±é¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÆþ¤ì¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡ÖÆÃ²½¤·¤¿ÍÑÅÓ¤ËÁ´¿¶¤ê¤¹¤ë¼ÀÁö´¶¡¢¤¹¤¡×¡ÖÈëÌ©´ðÃÏ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Ë¥Ã¥»¥ó¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡£Çã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖDEATH NOTE¡×¤Ç·î(¥é¥¤¥È)¤¬Æó½ÅÄì°ú¤½Ð¤·¤òºî¤ë¥·¡¼¥ó(°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±´Ö°ã¤¨¤¿¤éÇúÈ¯¤¹¤ëµ¡Ç½)¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥Î¡¼¥ÈÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö´°Á´¤Ë¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¼ýÇ¼ÍÑ¤À¤Ê¡×¡Ö±£¤·Äì¤¬ºÇ¹â¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¿Í»ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÉñÂæ¤ä±Ç²è¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¼ý½¸¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥Ã¥»¥ó¤ÎËÜÃª¡£È¯Çä¤µ¤ì¤ëÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÇö¤¤ËÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ëµ¼ÂÖ¤Ç¤¤Æ¡¢±£¤·Éô²°¤â¤¢¤ëËÜÃª¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¿Ê¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ pic.twitter.com/SDmkG2sd8l- ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌÈÎ¤Î¥Ë¥Ã¥»¥ó (@nissen) December 24, 2025
¡ÈÇö¤¤ËÜ¡É¤Ã¤Æ¡¢B5¤äA5¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤ÊËÜÃª¤À¤È¡¢¹â¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¼Ð¤á¤Ë¤·¤«Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢±ü¹Ô¤¤¬Â¤ê¤º¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÈùÌ¯¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤È¤¤ËÇØÉ½»æ¤¬´Ý¸«¤¨¤Ê¤Î¤âº¤¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹! ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌÈÎ¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥»¥ó¡×¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ËÜÃª¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â!?
2026Ç¯¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
(@nissen¤è¤ê°úÍÑ)
¤³¤Á¤é¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥»¥ó¤µ¤ó¤¬Ì©¤«¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ËÜÃª¡£ÌÚÌÜ¤È¹õ¤¤¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤¿¤é¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡£²¼¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢B5¤äA5¥µ¥¤¥º¤ÎÇö¤¤ºý»Ò(Æ±¿Í»ï)¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¼ñÌ£¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ì¥«½ê¤ËÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ëÂçÍÆÎÌ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÎÌ¤Î¼ñÌ£¤Îºý»Ò¤¬¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤Ê²È¶ñ¤Ç¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈâ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´°àú¤Ë¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê»Å³Ý¤±¤â¡Ä¡Ä
¤Ê¤ó¤È¡¢°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï±£¤·Éô²°¤¬!! ÄìÈÄ¤ò¼ê¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¡¢Æó½ÅÄì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¿¨¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò±£¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æó½ÅÄì¤ÎÈÄ¤Ï¡¢Àõ¤¯¤â¿¼¤¯¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
SNS¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥»¥ó¤ä¤ê¤ª¤ë!¡×¡ÖÇö¤¤ËÜ¤ò¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë±£¤»¤ë¡¢¡¢¤È(¾Ð)¡×¡Ö¸ø±é¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÆþ¤ì¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡ÖÆÃ²½¤·¤¿ÍÑÅÓ¤ËÁ´¿¶¤ê¤¹¤ë¼ÀÁö´¶¡¢¤¹¤¡×¡ÖÈëÌ©´ðÃÏ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Ë¥Ã¥»¥ó¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡£Çã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖDEATH NOTE¡×¤Ç·î(¥é¥¤¥È)¤¬Æó½ÅÄì°ú¤½Ð¤·¤òºî¤ë¥·¡¼¥ó(°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±´Ö°ã¤¨¤¿¤éÇúÈ¯¤¹¤ëµ¡Ç½)¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥Î¡¼¥ÈÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö´°Á´¤Ë¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¼ýÇ¼ÍÑ¤À¤Ê¡×¡Ö±£¤·Äì¤¬ºÇ¹â¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¿Í»ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÉñÂæ¤ä±Ç²è¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¼ý½¸¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥Ã¥»¥ó¤ÎËÜÃª¡£È¯Çä¤µ¤ì¤ëÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÇö¤¤ËÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ëµ¼ÂÖ¤Ç¤¤Æ¡¢±£¤·Éô²°¤â¤¢¤ëËÜÃª¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¿Ê¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ pic.twitter.com/SDmkG2sd8l- ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌÈÎ¤Î¥Ë¥Ã¥»¥ó (@nissen) December 24, 2025