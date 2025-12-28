白髪をオシャレに“魅せる”！？【50代】こそ似合う♡「ハイライトヘア」

気になる白髪、どうやってカバーするのが正解？ カラーで白髪を隠すだけじゃなく、あえてデザインとしてなじませる「白髪ぼかしハイライト」も選択肢のひとつに加えてみて。ハイライトの入れ方やトーンで見え方が大きく変わるので、自分の髪質や雰囲気に合うバランスを探すのが楽しみになりそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、スタイリッシュな雰囲気と上品さを両立したハイライトヘアをまとめました。

立体感が映える、大人ミディアムレイヤー

ダークブラウンベースのミディアムレイヤーに、ベージュの白髪ぼかしハイライトをほどよく入れたデザイン。トップには丸みをつけ、ベースは肩まで落として軽く外へ流すことで自然なくびれをつくっています。ウルフっぽく見えるシルエットですが、動きを抑えることで強すぎず柔らかな印象に。ベースカラーの深みは残したまま明るさが加わり、白髪を自然に溶かし込むように仕上がっています。

控えめハイライトでつくる、上品な立体感

暖色ブラウンがベースのレイヤーボブ。ストレートタッチで毛先をほんのり外にハネさせているため、ナチュラルで扱いやすい印象です。そこにごく細いベージュハイライトが少量散り、光が当たった時にほんのり明るく見えるさりげなさがポイント。派手さはないのに奥行きが生まれて、柔らかいニュアンスが加わっています。

地毛感のある暗髪 × 極細ハイライト

ダークトーンのロブに、オリーブベージュの極細ハイライトを丁寧に入れたデザイン。ハイライトを細く入れているため主張が強すぎず、白髪とも自然になじんで見えるのが特徴です。裾部分に多めに散らしていることで、動かした時にふっと明るさがのぞくニュアンスも魅力。落ち着いた印象はそのままに、ほんのりアクセントが効いたスタイルです。

極細ハイライトで魅せる、丸みショート

丸みのあるショートに、ベージュの極細ハイライトを重ねたスタイル。つるんと艶のあるベースカラーにトーン差が加わることで、コンパクトなシルエットでも立体感が際立つ印象に。短めながらも、華やかさを程よく差し込んだスタイルに仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@katayu1204様、@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里