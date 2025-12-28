室内にも危険が潜んでいる理由

猫が暮らす家の中には、意外なほど命に関わる危険が隠れています。

人からすると安全と思われがちな部屋が、猫にとって「思いがけない事故」を引き起こすものです。

気づきにくい危険ほど、猫には致命的な事故やケガを引き起こすことがあります。

あらかじめ見落としがちなポイントをチェックして安全な室内環境を維持することが大切です。

猫を事故死させかねない『室内のNG環境』とは？

1.コード・紐類が多い部屋

電気コードや細い紐が多い空間は、好奇心旺盛な猫ほど飛びつきやすく、噛みつくことで感電事故が起こる危険もあります。

紐を飲み込んでしまうケースも深刻で、腸閉塞を招くほど重大な状態に進むこともあるのです。

対策として、ケーブルはまとめてカバーに収めるようにしましょう。紐や毛糸などは、猫が興味を持ちやすいため、しまっておくことが大切です。

おもちゃとして紐を使う場合は、必ず飼い主が見ている時だけにしましょう。

猫の性質上、「揺れるもの＝獲物」という本能が働くため、刺激されやすい環境を減らすことが愛猫の命を守る行動になります。

2.転落リスクのある高い窓辺や高所

猫は高い場所に上りたがる習性があります。

軽やかにジャンプしているつもりでも、ちょっと足を滑らせれば大ケガにつながることもあります。

とくに窓の網戸は、体重をかけると外れやすく、そこから落下する事故が後を絶ちません。

高所のテレビ台や冷蔵庫の上なども注意が必要です。

猫は自分の体とスペースの大きさを誤ってしまうことがあり、降りるときにバランスを崩すこともあります。

対策として家具から落下しても衝撃が減るようにクッションを置いておいたり、滑り止めマットを設置したりすると安心です。

3.誤飲につながる散らかった部屋

部屋に置きっぱなしの小物は、誤飲事故を起こす大きな原因です。

たとえば「ヘアゴム」「ボタン電池」「アクセサリー」「薬」など、猫が口に入れやすいサイズのものは、すべてリスクと考えましょう。

誤飲が怖いのは、症状がすぐに出ないことがある点です。いつもより静かにしている、食欲が落ちている、吐き戻しが増えるといった症状が見られた頃には、体内で問題が進んでしまっている場合もあります。

小物類は全て片付けておくことが理想的です。人が帰宅してポケットから出した物をそのまま机に置くクセなども、今日から変えていくと事故予防につながります。

まとめ

猫が安心して暮らせる家づくりは、特別むずかしいことではなく、ちょっとした「気づき」の積み重ねです。

高い場所やコード、小さな落とし物などは、私たちにとって当たり前の風景でも、猫にとっては命を落とすほどの落とし穴になることがあります。

だからこそ、家の中を猫の視線で見直してみるだけで、安全度はぐっと上がります。

「ここで遊んだら危ないかな？」と想像する習慣が身につくと、事故の芽を自然と摘み取れるようになります。

大切な家族を守るための取り組みは、今日からでもすぐ始められますので、猫が安心してのびのび過ごせる環境を維持してあげたいですね。

(獣医師監修：葛野宗)