どんだけ可愛いのーーッッ！？（泣）【ミスド】今すぐ買いに走りたい♡「ファンシードーナツ」

【ミスタードーナツ】で不定期に並んでいる、公式サイトには載っていない「ファンシードーナツ」。おうちで楽しむカフェタイム用にテイクアウトするのも良さそうです。今回は見かけたらラッキーな、イチオシのファンシードーナツをご紹介します。

ザクザクな仕上がりの「クッキー & ストロベリーリング」

トッピングが隙間なくたっぷりのった贅沢なこちら。淡いピンクのチョココーティングが可愛らしいビジュアルに仕上がっていて、食卓に並べるだけで華やかさを添えてくれそうです。@megumiko_maniaさんによると、トッピングは「ザクザクのクッキー」で、食感の良さが楽しめるかも。香ばしい風味もほんのりと感じられそうです。

軽やかに味わえそうな組み合わせ！

「クッキー & ストロベリーリング」は、@megumiko_maniaさんによると「ふわっとした生地」とのこと。軽やかに味わえて、食後にも食べやすそうです。自分へのプチご褒美にはもちろん、手土産にもうってつけ。いちごチョコ好きな人はぜひお見逃しなく。

色味のコントラストが映える「カラフルホワイトチョコレート」

ピンク・イエロー・オレンジのトッピングをたっぷりとまぶした可愛らしいこちら。チョコドーナツ生地にホワイトチョコをコーティングしていて、色味のコントラストが映える仕上がりになっています。ホワイトチョコのミルキーで優しい甘さが、疲れた心やからだを癒してくれるかも。

濃厚感のある生地がベース！

「カラフルホワイトチョコレート」は、チョコドーナツ生地がベースになっています。コーティングと共に濃厚な味わいが楽しめそうです。定番のドーナツと食べ比べしながら、優雅なカフェタイムを過ごしてみては？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino