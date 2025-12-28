¼«Âð¤ÇÉã¿Æ¤ÎÆ¬¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±»¦¤½¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤ ÀìÌç³Ø¹»À¸¤ÎÂ©»Ò(21)¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡¡Ö»¦¤½¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡¡Éã¿Æ¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤·¡¡27Æü Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô
27Æü¡¢Éã¿Æ¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±»¦¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÀìÌç³Ø¹»À¸¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È27Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¹çÀîÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤Î58ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Æ¬¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÎÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢ÀìÌç³Ø¹»À¸¤ÎÎëÌÚæÆÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÉã¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»¦¤½¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Öº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¡¢¾ÜºÙ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£