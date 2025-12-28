J1¥¯¥é¥Ö¿·¥æ¥Ë¤¬¡Ö¤«¤Ê¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡¡¡È¾¡¿§¡ÉºÎÍÑ¤Î°ìÃå¤¬¡Ö³¤³°¥¯¥é¥Ö¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï12·î24Æü¤ËJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°X¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ÎÀè¤Ë¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì·Ê¿§¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¡¢ºù¤Ï¡È¾¡¿§¡É¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CÂçºå¤¬È¯É½¤·¤¿É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡ÊFP¡Ë¤Î1st¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È2nd¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢GK¤Î1st¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È2nd¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î4¼ïÎà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£FP¤Î1st¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ò¥á¥¤¥ó¤Ëº°¿§¤ÎµµÎö¾õ¤ÎÌÏÍÍ¤¬Æþ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÃæ±û¤Ë¤Ïº°¤Î½Ä¥é¥¤¥ó¡¢Î¾ÏÆ²¼Éô¤Ë¤âº°¿§¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2nd¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢Çò¤È¥Ô¥ó¥¯¡¢GK¤Î1st¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏFP¤Î1st¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¿§»È¤¤¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢GK¤Î2nd¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÎÐ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ëº°¿§¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö-Next Leap- ¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ÎÀè¤Ë¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì·Ê¿§¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¡¢ºù¤Ï¡È¾¡¿§¡É¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡£¥»¥ì¥Ã¥½¥Ô¥ó¥¯¤È¿¼¤¤¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï³Ð¸ç¤È·è°Õ¤ò¡¢Áö¤ëµµÎö¾õ¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¸Â³¦¤òÇË¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤Îµ°À×¤òÉ½¸½¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÃæ±û¤Ëº¹¤·¹þ¤à¸÷¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤½¤³¤Ë½É¤ë´õË¾¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ã¥½¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Å»¤¤¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀÚ¤êÂó¤¯¾ÚÌÀ¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¡×¡Ö¹¥¤!!¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö³¤³°¥¯¥é¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ä¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¼ÂÊª¥æ¥Ë¸«¤¿¤éÀäÂÐ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ä¤Ä¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö·ë¹½¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Í¡©¡×¡Ö³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¡ÖµµÎö¾õ¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ëºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÈ¾Ç¯¸ÂÄê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤«¤Ê¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¤Ê¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇã¤¦¤ï¡×¤È¹¥É¾¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÊ£¿ô¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢2015Ç¯¤«¤é¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¤Î¥·¥ó¥Ï¡¼¥Ó¡¼¥ë¼Ò¤Î¥í¥´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤âÂ¿¤¯¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ó¥Ï¡¼¤Ï¡©¡×¡Ö¹ø¤Î¥í¥´¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡¡Ä¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ä¤Í¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿þ¤È¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Ìµ¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥¤ì¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡¡¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¥·¥ó¥Ï¡¼¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤³¤¦¤â¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤ä¤Ç¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤ÈÀË¤·¤àÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë