°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢Æñ´Ø»ñ³Ê1µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¼õ¸³¡Ö¡Ê¶µ²Ê½ñ¤Î¡Ë¥Ú¡¼¥¸¤¬³°¤ì¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡¡À¤³¦°ä»º¡¦¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Î¸÷¤È±ÆSP¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¤³¦°ä»º¸¡Äê1µé¤Ø¤Î¹ç³Ê¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤ËºÍ¿§·óÈ÷¡ª¡¡°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤ÇMC¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Ï°²ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«À¤³¦°ä»º¸¡Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡Ä1µé¹ç³Ê¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¤â»×¤ï¤º¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤Í¤§¡Á¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤ËÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿°²ÅÄ¤Ï¡Ö¸À¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÊÛ²ò¤·¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦°ä»º¸¡Äê¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë°ËÃ£¤Ï¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡È°ì½ï¤Ë¼õ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤È¤«¡Ä¡×¤È°²ÅÄ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¼õ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤³¤ì¤Ë°ËÃ£¤¬¡Ö¼õ¤±¤¿¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Öµé¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È±þ¤¸¤¿°²ÅÄ¤Ë¡¢°ËÃ£¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¡¢1µéÌµÍý¤Ê¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°²ÅÄ¤Ï»î¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö1µé¤Ï·ë¹½¤òÆñ¤·¤¯¤Æ¡£Á´°ä»º¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÂÀ¤¤ËÜ¤¬3ºý¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÉ¬»à¤ËÆÉ¤ó¤Ç¡£¡Ê¶µ²Ê½ñ¤Î¡Ë¥Ú¡¼¥¸¤¬³°¤ì¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤ÆÉ¤ó¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
