¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼»á¤È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤¬Áª¤Ö¡ÖÎ¢Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×£±°Ì¤Ï¥¯¥ÞµÞÁý¡¦¥Ñ¥ó¥À¥¼¥í
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤¬Áª¤Ö¡ÖÎ¢Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤âÊüÁ÷¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼»á¤È¤È¤â¤ËÁª¹Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÈá»´¤Ê»ö·ï¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤è¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡ÖºÇ¶á²¼¥Í¥¿¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¤§¡×¤Èºòº£¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ö¾ð¤ËÇº¤à°ìËë¤â¡£¶ì¿´¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ÎÏÃÂê¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¦Èõ¸ý¡¡ÃÒ¾ë¡Ë
¡¡¡Ò£±¡Ó¥¯¥ÞµÞÁý¡¦¥Ñ¥ó¥À¥¼¥í
¡¡º£Ç¯¤Ï¥¯¥ÞÈï³²¤¬µÞÁý¡£»àË´¼Ô¤Ï£±£³¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¿ÍÅªÈï³²¡¢½ÐË×¿ô¡¢Êá³Í¿ô¤â²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¯¥Þ²Ê¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Ï¡¢£¶·î¤ËÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¤Î¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Á´£´Æ¬¤¬Ãæ¹ñ¤Øµ¢¹ñ¡£¾åÌîÆ°Êª±à¤Î£²Æ¬¤âÍèÇ¯£±·î¤ÎÊÖ´Ô¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ÏÌó£µ£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¼¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¿å»û¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ë¡Ö·§¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËèÇ¯¥³¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸»ú¤¬¤Ê¤¯¡Ö¶â¡×¤È¤«¤Ç¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤¬½ñ¤±¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤À¥¯¥Þ¤Ï¤Á¤ã¤«¤»¤Ê¤¤¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¥Ñ¥ó¥À³°¸ò¡×¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ï¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¶âÊ§¤Ã¤¿¾å¤Ë¸å¤ÇÊÖ¤»¤Ã¤Æ¡Ä¡£³¤³°ÈË¿£Îã¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡£Ì¾Á°¤â¡¢¤â¤¦Ãæ¹ñÅª¤Ê¡Ö¹á¹á¡Ê¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡Ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê£²Ê¸»ú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¡¡ꜗ¡Ò£²¡Ó¥È¥é¥ó¥×Ê¿ÏÂ¾Þ
¡¡¤«¤Í¤Æ¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò³éË¾¤·¡¢³Æ¹ñ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡£¤½¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤·¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤äÀ¤³¦¤ÎÃÄ·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¸ùÀÓ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿·Àß¤·¤¿¡Ö£Æ£É£Æ£ÁÊ¿ÏÂ¾Þ¡×¤ò¼ø¾Þ¤·¤¿¡££±£²·î£µÆü¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³«²ñ¤«¤é£²»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÃêÁª¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ë£Æ£É£Æ£ÁÊ¿ÏÂ¾Þ¡Ä¡£Íø¸¢¤Î¥«¥ó¥Å¥áÅªÃÄÂÎ¤¬¥´¥Þ¤¹¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤¤çºî¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤¾³°¸ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¤Ã¤Ý¤¤¤¢¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¢¼ñÌ£¤¬°²á¤®¤ÆµÕ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¼ñÌ£¤Î°¤µ¤Ç¤Ï±¦¤Ë½Ð¤ë¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ç¤¹¤é¡Ö¼ñÌ£°¤¤¤«¤éÊÖ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ËÜ¿Í¤â¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤â¶½Ì£¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤·¡£
¡¡ÂçÅýÎÎºÆÇ¤°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¡£¥Ä¥Ã¥³¤á¤ë¸ÀÍÕ¤Ï£²£°£°¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥ó¤Ê°Õ¿Þ¤È¤«¥Ø¥ó¤Ê¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¤«¤ò¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¬¤¼¤ó¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¡Ò£³¡Ó¥Á¥é¸«¤»¡õ¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ
¡¡£µ·î¤ÎÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤Ë£··î¡¢¡ÖÅìÍÎÂçÂ´¡×¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Îº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬ËÖÈ¯¡Ê¸å¤Ë½üÀÒ¤¬È½ÌÀ¡Ë¡£»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤Ë¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¡É¤ò¡Ö£±£¹¡¦£²ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¹·î¤Ë¤Ï·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔÄ¹¤Î¾®Àî¾½»á¤¬ÃËÀ¿¦°÷¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡Ö²ñ¹ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ±ê¾å¸å¤Ë¼Ç¤¤¹¤ëÁûÆ°¤âµ¯¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¥é¸«¤»¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¡¢º£·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇÍîÁª¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£¸å¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÄÌ¾ï¤À¤È£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¤ÎËÙ½á¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¸å¤Ë¥Û¥ê¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡££Ô£Â£Ó¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡×¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡×¤Î¾®Àî¤µ¤ó¤Ï£±·î¤ËÁªµó¤Ç¤¹¤«¡£»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤È£²¿Í¥»¥Ã¥È¤ÇµÈËÜÆþ¤ê¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡££Í¡½£±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£ÁûÆ°¸å¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤òÀ¸¤«¤¹¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Á¥é¸«¤»¡×¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥¯¥·¡¼·Ï¤Î¥µ¥¤¥È¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤«¤éº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¡Ö¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡×¤âÆ±¤¸¡£¤Þ¤¡»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÁûÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼¥Í¥¿¤ÏÀ¤´Ö¤Ç¼õ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢ÀË¤·¤¯¤â£³°Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÚÈÖ³°ÊÔ¡ÛÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó
¡¡Ìîµå³¦¤ÎÉÔÀ¤½Ð¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬£¶·î£³Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¡££±£±·î£²£±Æü¤Ë¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢£³Ëü£²£´£°£°¿Í¤¬¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡Âç¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤è¡£ÈÖÁÈ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ÇÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÍê¤ó¤À¤é£±£°Ê¬¤¯¤é¤¤¡Ø¤¦¡¼¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¤ê¤Ç¡Ä¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¼çÌò¤À¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢»ä¤¬¡×¤È¤«Ã¯¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤â¤¦»²¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡¢·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¥à¥Í¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢£Æ£ÁÀë¸À¤·¤¿À¶¸¶¡ÊÏÂÇî»á¡Ë¤Ø¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¡ÖËÍ¤Î¥à¥Í¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤Ç¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥«¥´¤ÏËÍ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡£¿©¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï£±£¹£±£¹Ç¯¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥½¥Ã¥¯¥¹»ö·ï¡×¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤°¤ë¤ß¤ÎÈ¬É´Ä¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡Ä¡£