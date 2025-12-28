◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

いよいよ有馬記念ですね！ 的中で締めくくるべく、夢はダノンデサイルに託します。今年はドバイ・シーマＣでカランダガンやレベルスロマンスを退けて優勝。英国から帰国初戦のジャパンＣは、序盤にやや力みがあったなかでも３着と、世界の強豪にもまれながら力を示しました。中間は精神面を重点的にケアされ、１週前は滋賀・栗東トレーニングセンターのＣＷコースで僚馬を２馬身追走し、６ハロン（１２００メートル）８１秒６―１１秒３を馬なりでマークしました。

有馬記念は昨年が逃げの手に出て３着。今年はメイショウタバルやミステリーウェイが恐らく先手を取るでしょう。となると得意の中山でこの馬の瞬発力とレース展開がハマる流れになりそうです。グランプリ制覇に期待します！

また、牝馬として初の連覇が懸かる対抗のレガレイラも直前は推進力抜群の動きを披露し、相性抜群の中山コースで大きな崩れはなさそうです。

▲は浦河町・三嶋牧場の生産馬であるメイショウタバルに。１週前追いでは栗東・ＣＷコースで当日２番目に速い６ハロン７９秒８をマークするなど上昇一途。春秋グランプリ制覇が天まで届くことを願っています。（フリーアナウンサー）

◆田中 歩（たなか・あゆみ）茨城県出身。客室乗務員を経てフリーアナウンサー転身。現在、グリーンチャンネル「海外競馬中継」など各メディアで活躍中。美浦の田中剛調教師は実父。

【田中歩アナの印】

◎（９）ダノンデサイル

○（５）レガレイラ

▲（６）メイショウタバル

★（１３）アドマイヤテラ

△（２）シンエンペラー

△（４）ミュージアムマイル

△（３）ジャスティンパレス