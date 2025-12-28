5»ù¤ò°é¤Æ¤ë31ºÐ¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¡¢¥³¥¹¥È¥³¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÈÕ¤´¤Ï¤ó¤ò¸ø³«¡Ö¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤Çºî¤ëÃãÏÒ¾ø¤·¡×¡Ö1¥¥í¤ÎÅâÍÈ¤²¡×
¡¡2ÃË3½÷¡¢£·¿ÍÂç²ÈÂ²¤Î31ºÐ¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¤¬¥³¥¹¥È¥³¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡ÈÂç²ÈÂ²¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¤¬ºî¤ëÂçÎÌ¤ÎÍ¼¿©¡õ¥®¥ã¥ë¤¹¤®¤ë12ºÐÄ¹½÷
¡¡ABEMA¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¡¢·úÁ°È´¤¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ë¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ë¤Ï¼«¿È¤âÊì¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¦¶áÆ£Àé¿Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Î3¿Í¤¬½¢Ç¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä3¿Í¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Þ¥Þ¤Î»ëÅÀ¤«¤éËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¡¦Éñµª»Ò¤µ¤ó¡Ê31ºÐ¡Ë¤Ï12ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢£¸ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢6ºÐ¤Î¼¡½÷¡¢5ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¢2ºÐ¤Î»°½÷¡¢5¿Í¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÎáÏÂ¤ÎÂç²ÈÂ²´Î¤Ã¶Ì¥Þ¥Þ¡£¤½¤ó¤ÊÉñµª»Ò¤µ¤ó¤¬ºî¤ëÈÕ¸æÈÓ¤Ï²ñ°÷À©Âç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥¹¥È¥³¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÂçÍÆÎÌ¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¼êÁá¤¯1kg¤Î·ÜÆù¤òÍÈ¤²¡¢»®¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÂçÎÌ¤ÎÅâÍÈ¤²¤òºî¤ëÉñµª»Ò¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë»³À¹¤ê¤ÎÃã¤ï¤ó¾ø¤·¤òºî¤ê¡¢¡Ö¥¹¡¼¥×¤ËÆþ¤ì¤ì¤ÐÌîºÚ¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤ÈÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¡¼¥×¤¬¿©Âî¤ËÊÂ¤ó¤À¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¹¥¤·ù¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ß¤¤¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÍ¼¿©¤ò´°¿©¡£¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¿©´ï¤Ï³Æ¼«¼«Ê¬¤ÇÎ®¤·Âæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¿©¸å¤Î¿©´ïÀö¤¤¤Ï¥Ñ¥Ñ¤ÎÃ´Åö¤À¡£