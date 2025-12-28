º£Ç¯¤Ï¹Ä¼¼¡ÈÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡É¤Ë¡¡ÍèÇ¯¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï
º£Ç¯¡¢¹Ä¼¼¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀáÌÜ¤Î³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢µ¼Ô¤ÎÊó¹ð¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÀï¸å80Ç¯¤Î¡È°ÖÎî¤ÎÎ¹¡É¤äÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹Ä¼¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¡Ê2·î¡Ë¡Öº£Ç¯¡¢Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢³ÆÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤ä¶ìÆñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
³ÆÃÏ¤Ç°ÖÎî¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡£Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ÈÀïÁè¤Îµ²±¤ò¼¡Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£½Õ¤Ë¤âµÜ¾ë¡¢´ä¼ê¡¢Ê¡Åç¤Î3¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏË¬Ìä¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¡¢ÈïºÒÃÏË¬Ìä¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÉºÒ¤äºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¤´°ì²È¤ÇÈïºÒÃÏÉü¶½¤äËÉºÒ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ïº£Ç¯¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡Ö¸øÌ³¤Ç¤Î¤ª¸ÀÍÕ¡×¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½é¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤È¤·¤Æ¥é¥ª¥¹¤òË¬¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÍèÆü¤·¤¿²¦Â²¤é¤È¤Îº©ÃÌ¤ËÆ±ÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Íª¿Î¤µ¤Þ¡Ê9·î6Æü¤ÎÀ®Ç¯¼°¡Ë¡ÖÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×
9·î¡¢¹Ä¼¼¤Ç40Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÀ®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿½©¼ÄµÜ²È¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¡£¸øÅª¤Ê³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ç¯¤Ï¡Ö°ìÈÌ»²²ì¡×¤Ê¤É¤Ë½é¤á¤ÆÎ×¤Þ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï³Ø¶È¤òÍ¥Àè¤·¤Ä¤Ä¡¢À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¼¨¤¹Ç¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
