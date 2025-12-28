23²óÌÜ¡Ø¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡Ù¥Þ¥¸²Î¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤ÎÉñÂæ¤Çº£Ç¯¤â¾Ð¤¤À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ú¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡õº´µ×´ÖP¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î3Æü¿¼Ìë¤Ë¡Ø¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡¡·Ý¿Í¥Þ¥¸²ÎÁª¼ê¸¢¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ê¿¼0¡§45¡Ë¡£¿¼Ìë¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î2026Ç¯¤Ç20Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡Ø¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡Ù¤À¤¬¡¢ËèÇ¯¹±Îã¡Ö·Ý¿Í¥Þ¥¸²ÎÁª¼ê¸¢¡×¤âº£²ó¤Ç23²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£¤ò¤È¤¤á¤¯¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿³ºº°÷¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡ªº£Ç¯¤â¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë
¡¡º£²ó¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Þ¥¸²Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¢ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¡¢³ÑÅÄ¹¸¹¡ÊÅìµþ03¡Ë¡¢½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¸åÆ£µ±´ð¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡Ë¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬ÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡·Ý¿Í¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÄ¶¹ë²Ú¤Ê¿³ºº°÷¤¿¤Á¡£¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦Àß³ÚÅý¡¢Åìµþ03¤ÎÈÓÄÍ¸ç»Ö¤ÈËËÜÌÀÄ¹¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¡¦¶¶ËÜÄ¾¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¡¢¾¾Â¼º»Í§Íý¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ìðºî·ó¡Ê¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ë
º£²ó¤Ï¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×½éÅÐ¾ì¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¿È¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥¸²Î¥·¥ó¥¬¡¼¤Ç¤Ï³Ñ¤Á¤ã¤ó¡ÊÅìµþ03¡Ë¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡×¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥×¥í¤Î¥²¥¹¥È¤¬Íè¤¿¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£U-NEXT¤Ç²áµîºî¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ï¡Ö¥Þ¥¸²Î¤ÎÎò»Ë¡×¤òÁÌ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÎ¤«¤é¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ë
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÆüÂ¼¤µ¤ó¤ÏÁ°²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢¶Ê¤â¥À¥ó¥¹¤âÆâÍÆ¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£ËèÇ¯¡¢ÆüÂ¼¤µ¤ó¤Ç°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£º´µ×´ÖÀë¹Ô
º£Ç¯¤â¥Þ¥¸²Î¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ï¤äMC¥¯¥é¥¹¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¶Ê¤òºî¤ê²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ï¤ò¤·¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¥²¥é¥²¥é¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é´¶Æ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï²áµîºÇ¹â¤ËÆñ¤·¤¤Ä©Àï¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥°¤¤¤Ç¤¹¡£¥Í¥¿¥Ð¥ìÌµ¤·¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¿¨¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¼¤Ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
■矢作兼（おぎやはぎ）
今回は「ゴッドタン」初登場の中居正広さんも参加して、かなり身を削っていたのでどこまで使われるかわかりませんが、ぜひ注目してほしいですね。マジ歌シンガーでは角ちゃん（東京03）がパワーアップしてるし、「スポットライト」のキンタロー。は、ショーを見ているようで、プロのゲストが来た!って感じでしたね。U-NEXTで過去作も配信されているようなので、初めての方は「マジ歌の歴史」を辿ってみるのも面白いですし、昔から見てくれている方は振り返りながら見るのもいいかと思います。今回も皆さんの期待を裏切らないと思いますので楽しみにしていてください。
■小木博明（おぎやはぎ）
トップバッターの日村さんは前回を超えたクオリティで、曲もダンスも内容も最高でした。毎年、日村さんで一気に盛り上がりますね。ぜひチェックしてみてください。
■佐久間宣行
今年もマジ歌の季節がやっていました。もはやMCクラスの芸人たちが、長い時間をかけて曲を作り何度もリハをし緊張しながら、一発勝負のこの神台にあがります。毎回ゲラゲラ笑いながら感動するのですが、今年は過去最高に難しい挑戦がたくさん出ています。エグいです。ネタバレ無しでみてほしいのでこれ以上は触れませんが、ぜひ御覧ください!