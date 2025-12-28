ÊÒ´óÎÃÂÀ¡Ö¡Ä°é¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡¢¾®¿¹È»¤Ï¡Ö¿ÍÌ®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¶á¶·ÌÀ¤«¤¹
¡¡Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿´§ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¤¬¸½ºß¡È°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡É¤ò¹ðÇò¡¢¤Þ¤¿¾®¿¹È»¤¬¾×·â¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊÒ´óÎÃÂÀ¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
¡¡2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë7»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØGENERATIONSÂç³ØTV¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡ØGENERATIONS¹â¹»TV¡Ù¤¬ÉñÂæ¤òÂç³Ø¤Ë°Ü¤·¤Æ°ìÌë¸Â¤ê¤ÇÉü³è¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡£¡ÖÆüËÜÃæ¤Î³ØÀ¸¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë³Ø¹»ÀÄ½Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢º£²ó¤Ï´ØÀ¾Âç³Ø¤Î¡Ö´ØÀ¾Âç³ØÅý°ì³Ø±àº×¡×¤ËÀøÆþ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼Â¹Ô°Ñ°÷¤È¤·¤Æ³Ø±àº×¤Î±¿±Ä¤ò¼êÅÁ¤¦¤Û¤«¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³ØÀ¸¤È¤È¤â¤Ë³Ø±àº×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢Âçºå¡¦¿áÅÄ±ØÁ°¤Ë½¸·ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð¡£¾®¿¹È»¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¿ÍÀ¸¥ª¡¼¥ÈÃÇ¼ÎÎ¥Ãæ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ºÇ¶á¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÊª¤¬¼¡¡¹¤È¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Ê¤¤¤ÀLINE¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¿ÍÌ®¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡¢¸½ºß¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿ô¿Í¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤·¤«Ï¢ÍíÀè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¤Ï¡Ö¡ØGENE¹â¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Ë¥à°é¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ç¥Ë¥à¤òÍú¤¤¤ÆÅÐ¾ì¡£¿ô¸¶Î¶Í§¤«¤é¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤ìÃå¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢½¤¤¤Ã¤¹Â¿Ê¬¡×¤È¼«µÔÅª¤ËÅú¤¨¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î²¦»ÒÍÍ¥¥ã¥é¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£