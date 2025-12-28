¥×¥íÌîµå¸½Ìò°úÂà¡Ä´¶¼Õ¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡¡°æ¸ÍÅÄ½á¡Ö¥½¥Ö¤µ¤ó¡ÊÁÄÉã¹¾¤µ¤ó¡Ë¤Î¥É¥é¥´¥ó¥ºÁª¼ê¤À¤Ã¤¿µ°À×¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡×
¡¡¥á¡Á¥Æ¥ì¤Ï¤¤ç¤¦28Æü¡¢Ç¯ËöÆÃÈÖ¡Ø¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¥¤¥È¥À¥¹¥Ý¡¼¥Ä³ÈÂçÈÇ ¥É¥é¥´¥ó¥ºSP¡Ù¡Ê¸å4¡§25¡Á5¡§25¡¡¢¨Åì³¤ÃÏ¶è¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÍ°°æ½¨¾Ï¤¬¤Þ¤µ¤«½Ð±é¡Ä¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤Î¡Ø¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¥¤¥È¥À¥¹¥Ý¡¼¥Ä³ÈÂçÈÇ ¥É¥é¥´¥ó¥ºSP¡Ù
¡¡ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç³èÌö¤·¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÁÄÉã¹¾ÂçÊå¤¬¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ11¾¡¤òµó¤²Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿ÂçÌîÍºÂç¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤ò½ä¤ë¡£
¡¡ÁÄÉã¹¾¤Ï¡¢¥×¥íÀ¸³è12Ç¯¤ÇÄÌ»»510»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¡Á¥Æ¥ì¤Î¥É¥é¥´¥ó¥ºÆÃÈÖ¤Ë¤â8²ó½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢»Å»ö¾ì¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯²á¤´¤·¤¿¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ä¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÉã¿Æ¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ê¤É¡¢ÁÄÉã¹¾¤Î¡ÈÌîµå¿ÍÀ¸¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤¿¸¶ÅÀ¡É¤òË¬Ìä¡£¥í¥±¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢Í°°æ½¨¾Ï¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¸ì¤ëÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤½¤·¤ÆÁÄÉã¹¾Åê¼ê¤¬¶»¤ËÊú¤¯¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡×¡£12Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡½¡½¡£¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¶â´ÝÌ´ÅÍ¤Ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£10ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥×¥í½éÇòÀ±¡£¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤â¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ìÇº¤Î»þ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤¿Àè¤Ë¸«¤¨¤¿´õË¾¤ò¸ì¤ë¡£
¢£ÁÄÉã¹¾ÂçÊå¡¡¥³¥á¥ó¥È
1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥á¡Á¥Æ¥ì¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÇ¯¤³¤ÎÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡¢»î¹ç¤Ç³èÌö¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÇºÇ¸å¤Î½Ð±é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÂçÌîÍºÂç¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤³¤ÎÆÃÈÖ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÏÊÑ³×¤ÎÇ¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¡¢³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤È¤«¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢¤·¤«¤â¼ã¼êÁª¼ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤«¤é¡Ê¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¡ªÂçÌîÅê¼ê¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Í°°æÅê¼ê¤«¤é¤Ï³°¤«¤é¤Î¤´°Õ¸«¤â¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¡Á¥Æ¥ì¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥È¥À¥¹¥Ý¡¼¥Ä³ÈÂçÈÇ¡×¤ä¥É¥é¥´¥ó¥ºÆÃÈÖ¤ÎÃæ¤Ç¡¢1¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿²ó¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËÁÄÉã¹¾ÂçÊå¤È¤¤¤¦Åê¼ê¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¾Úµò¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò³§¤µ¤óÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥½¥Ö¤µ¤ó¡ÊÁÄÉã¹¾¤µ¤ó¡Ë¤Î¥É¥é¥´¥ó¥ºÁª¼ê¤À¤Ã¤¿µ°À×¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
