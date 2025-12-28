ÀïÆ®µ¡³«È¯½ä¤êÊ©ÆÈ¥é¥¤¥Ð¥ë´ë¶È¤¬¼çÆ³¸¢Áè¤¤¡¢¡Ö¹½ÁÛ¤Ï¸¸ÁÛ¤Ë½ª¤ï¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤â¡ÄÀ¯¼£²ò·è¤ÎÊý¿Ë¤Ë¿ÊÅ¸¤Ê¤·
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î²¤½££³¤«¹ñ¤Ë¤è¤ë¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯·×²è¡Ö£Æ£Ã£Á£Ó¡×¤¬°Å¾Ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«È¯¡¦À½Â¤¤ÎÊ¬Ã´¤Ê¤É¤ÇÊ©ÆÈ¤¬ÀÞ¤ê¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤À¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²¤½£¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¤¬¡¢³Æ¹ñ¤ÎËÉ±Ò´ë¶È¤ò½ä¤ëÍø³²Ä´À°¤¬Íí¤ß¡¢ËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëºÝ¤ÎÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾åÃÏÍÎ¼Â¡¢¹©Æ£ºÌ¹á¡¢²£ËÙÍµÌé¡Ë
ÊÆ¹ñ°ÍÂ¸¡ÖÃ¦µÑ¡×ÌÜ»Ø¤·
¡¡£Æ£Ã£Á£Ó¤Ï£²£°£±£·Ç¯¡¢Åö»þ¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÊ©ÂçÅýÎÎ¤È¥á¥ë¥±¥ëÆÈ¼óÁê¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¹½ÁÛ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ°ÍÂ¸¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åö½é¤«¤éÊ©¥À¥Ã¥½¡¼¤È¡¢ÆÈ¥¨¥¢¥Ð¥¹¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤¤¤¦ËÉ±Ò»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë´ë¶ÈÆ±»Î¤¬¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¡¢·×²è¤Î¿ÊÅ¸¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡·×²è¤Ç¤Ï¡¢£²£¶Ç¯¤«¤é»îºîµ¡¤ÎÀ½Â¤¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÃÊ¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«È¯¡¦À½Â¤¤ÎÊ¬Ã´¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤ÆÎ¾¼Ò´Ö¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¤º¡¢»îºîµ¡¤ÎÀß·×°Æ¤â¸Ç¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥À¥Ã¥½¡¼¤ÏÀïÆ®µ¡¡Ö¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡×¤òÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¼ÂÀÓ¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Öµ»½ÑÎÏ¤Î¤¢¤ë²æ¡¹¤¬³«È¯¡¦À½Â¤¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÃ´¤¦¤Ù¤¤À¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹Â¦¤Ï¶¦Æ±³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æµ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤ÖÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖÊ¬Ã´¤Ï¸øÊ¿¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¾ù¤ë¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê©ÆÈÎ¾À¯ÉÜ¤ÏÇ¯Æâ¤ÎÀ¯¼£²ò·è¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¡¢º£·îÃæ½Ü¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤â¸ò¤¨¤Æ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¹ñËÉÁê²ñÃÌ¤ò³«¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¨µÄ¤Ë¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Æ£Ã£Á£Ó¤Î¹ÔÊý¤ÏÉÔÆ©ÌÀ´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÜºÃ¤Ê¤é²¤½£¤ËÂÇ·â
¡¡²¤½£½ô¹ñ¤Ë¤è¤ëÀïÆ®µ¡¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÅö½é¡¢±ÑÆÈ°Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥æ¡¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¥Ã¦¤·¤ÆÃ±ÆÈ¤Ç¡Ö¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡×¤Î³«È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¶õÊì¤«¤éÈ¯¿Ê¤Ç¤¤ë·ÚÎÌµ¡¤ò´õË¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Ëµá¤á¤ëÇ½ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬Î¥Ã¦¤Î°ì°ø¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÅÍÍ¤ò½ä¤ë¼çÄ¥¤Î³Ö¤¿¤ê¤Ï¡¢£Æ£Ã£Á£Ó¤Ç¤â¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬²¤½£¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤¹¤ëÃæ¡¢²¤½£¼çÍ×¹ñ¤ÎÊ©ÆÈ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë£Æ£Ã£Á£Ó¤¬ÆÜºÃ¤¹¤ì¤Ð¡¢²¤½£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÇ·â¤À¡£Ä´ºº¸¦µæµ¡´Ø¡¦²¤½£³°¸òÉ¾µÄ²ñ¤Î¥¦¥ë¥ê¥±¡¦¥Õ¥é¥ó¥±¾åµéÀ¯ºö¥Õ¥§¥í¡¼¤Ï¡Ö³Æ¹ñ´Ö¤ÎÍø³²Ä´À°¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¤½£¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÉ±Ò»º¶È¤ÏÃÛ¤±¤Ê¤¤¡£ÀïÎ¬Åª¤Ê¼«Î©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¹½ÁÛ¤Ï¸¸ÁÛ¤Ë½ª¤ï¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤¹¡£
Æü±Ñ°Ë¤Ë±Æ¶Á¡©
¡¡£Æ£Ã£Á£ÓÊø²õ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬Æü±Ñ°Ë¤Ë¤è¤ë¼¡´üÀïÆ®µ¡³«È¯¡Ö£Ç£Ã£Á£Ð¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÆ®¹Ò¶õ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡×¤À¡£
¡¡ÆÈ¸ø¶¦ÊüÁ÷£Á£Ò£Ä¤Ï£±£±·î¡¢¡Ö¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬£Ç£Ã£Á£Ð¤Ë²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°Ë¹ñËÉÁê¤âº£·î£´Æü¡¢¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ï¾ÍèÅª¤Ë£Ç£Ã£Á£Ð¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£Ç£Ã£Á£Ð¤Ç¤Ï³«È¯¡¦À½Â¤¤ÎÊ¬Ã´¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ò¾Ä¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥É¥¤¥Ä¤¬¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¹çÎ®¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡Ê£Ç£Ã£Á£Ð¤Î´Ø·¸¶Ú¡Ë¤Î¤¬¸½¾õ¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃµöÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤ÆÀ½Â¤¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º¡×¤Î·Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥É¥¤¥Ä¤â»²²è¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡£Æ£Ã£Á£Ó¡áÊ©¡Ö¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡×¤ä±ÑÆÈ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥æ¡¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤ËÂå¤ï¤ë¼çÎÏÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯·×²è¡£Ê©´ë¶È¤È¤·¤Æ¥À¥Ã¥½¡¼¡¢ÆÈ´ë¶È¤È¤·¤Æ¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬»²²è¤¹¤ë¡£¶¦Æ±¤ÇºîÀï¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÌµ¿Íµ¡¤ä»Ø´øÅýÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤âÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¹½ÁÛ¤Ç¡¢£²£°£´£°Ç¯¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
