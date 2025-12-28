Reol、竹中雄大ら初登場！今注目の歌詞ランキング1位はXGの「4 SEASONS」が獲得

歌詞検索サービス「歌ネット」が、12月25日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、XGの「4 SEASONS」が輝いた。2026年1月23日にリリースされる1st Full Album『THE CORE - 核』収録曲だ。XGがこれまで大切にしてきた想いを繊細に描いたアコースティックトラック。そばにいても言葉にできなかった気持ちや、離れて過ごさなければならなかった時間、そして少しずつ深まっていった感情が、穏やかなギターと広がりあるサウンドのなかで静かに姿を現していく。聴き終えたあとも穏やかな余韻が長く続く1曲となっている。

2位には、IS:SUEの「Phase」がランクイン。2026年1月14日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。今作は“月”をモチーフに、「不完全さを受け入れて、ついに真の自分にたどり着く」というキャッチコピーのもと、“自分が自分らしくあること”を提示し続けてきたIS:SUEの第1幕完成であるとともに、新しい旅の始まりとなる作品に仕上がっているという。MVは、夢の中に迷い込んだかのような幻想的な世界観で、IS:SUEがサビの“満ち欠けダンス”など、キレのあるダンスを披露している。

3位には、奥田民生の「うちょうてん」が初登場。2026年1月7日にリリースされるEP『あまりもの』に書き下ろされた新曲。＜えものがいる場所に 連れてってくれ 目隠ししたまま 乗せて行ってくれ＞と幕を開ける歌は、“鵜飼い”をテーマに描かれている。ギターの鳴りや80年代らしい懐かしさのあるシンセとの音色などが印象的な1曲だ。

8位には、Reolの「うつくしじごく」が初登場。2026年1月21日にリリースされるニューアルバム『美辞学』収録曲であり、スマートフォンおよびPC向け新作ゲーム『地獄楽 パラダイスバトル』主題歌だ。同曲についてReolは、「誰もが持つそれぞれのじごくの中でそれでも美しく咲くために 誰にも見せないそのじごくはわたしの、君だけの聖域です 結んで開いて掴んで離すなゲーム・楽曲どちらもリリースおたのしみに！」とコメントしている。

9位には、竹中雄大の「Best Friend」が初登場。2026年1月14日にリリースされる自身初のソロカバーアルバム『DIVA（読み：ディーヴァ）』収録曲であり、西野カナのカバーとなる。トラックリスト解禁に伴い、各SNSにて投稿された縦型動画でもとくに反響の大きかった1曲。原曲の素晴らしさをそのままに、原曲キーで歌い上げられており、竹中の伸びやかな高音が特徴的な楽曲となっている。

【2025年12月25日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 4 SEASONS／XG2位 Phase／IS:SUE3位 Cafe Latte／幾田りら4位 うちょうてん／奥田民生5位 タイムマシン／幾田りら6位 Latata／幾田りら7位 Bring it Back／GPP8位 うつくしじごく／Reol9位 Best Friend／竹中雄大10位 BREAK IT DOWN／THE RAMPAGE from EXILE TRIBE