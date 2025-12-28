¡Ö¤Ê¤¼Åà¤Ã¤¿³¤¤òÁ¥¤¬Æ°¤±¤ë¡©¡×Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Ê¤¤¡ÖºÕÉ¹Á¥¡×¤Îµ¡Ç½¤È¤Ï¡È¥É¥ê¥ë¡É¤Ç¿Ê¤àÇÉ¼ê¤Ê¥ä¥Ä¤â¤¤¤ë!?
É¹¤¬Éâ¤¯³¤¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤È¤Ï¡©
¡¡2025Ç¯12·î19Æü¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¿·¤¿¤Ê½ä»ëÁ¥¡Ö¤½¤¦¤ä¡×¤Î°ú¤ÅÏ¤·¼°¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Á¥¤Ï¡¢ÀèÂå¤Î¡Ö¤½¤¦¤ä¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤ËºÕÉ¹ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¡ª¡Û¥¢¥Ë¥á¤ß¤¿¤¤¤Ê¥É¥ê¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡Ö¥¬¥ê¥ó¥³¹æ¡×¤Û¤«¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡É¹¤Î¾å¤òÁ¥¤Ç¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤âÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿³¤°è¤ËÅ¬¤·¤¿µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Êµ¡Ç½¤¬ºÕÉ¹ÀÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÁ¥¤Ï¡ÖºÕÉ¹Á¥¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÕÉ¹Á¥¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿åÌÌ¤ÎÉ¹¤ò³ä¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤àÁ¥¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏËÌ¶Ë³¤¤äÆî¶Ë³¤¤Ê¤É¡¢É¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿³¤°è¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢19À¤µª¸åÈ¾º¢¤«¤é·úÂ¤¤µ¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢É¹¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ³ä¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿Á¥¼ó·Á¾õ¡¢Éý¹¤ÊÃæ±ûÁ¥ÂÎ¡¢É¹¤Î°µÎÏ¤ò²¼Êý¤ØÆ¨¤¬¤¹¤¿¤á¤ÎÁ¥Äì¹½Â¤¡¢¤½¤·¤ÆÉ¹¤ò²¡¤·ÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç·¿¤ÎºÕÉ¹Á¥¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¡¢¤½¤ÎÅÅÎÏ¤Ç¥â¡¼¥¿¡¼¤òÆ°¤«¤·¤Æ¹Ò¹Ô¤¹¤ëÊý¼°¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºÕÉ¹Á¥¤ÎÁàÁ¥ÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢½õÁö¤ò¤Ä¤±¤ÆÊ¬¸ü¤¤É¹¤ØÆÍÆþ¤·³ä¤ë¡Ö¥é¥ß¥ó¥°¡×¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢Á°¿Ê¡¦¸å¿Ê¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ÍÆ°×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬ÄãÂ®»þ¤Î¥È¥ë¥¯¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÊýË¡¤ÇÉ¹¤ò³ä¤ëºÕÉ¹Á¥¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÌæÊÌ»Ô¤Î¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¡¦¥¬¥ê¥ó¥³¥¿¥ï¡¼¤¬±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¬¥ê¥ó¥³¹æII¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¬¥ê¥ó¥³¹æIII IMERU¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁ¥¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍæÀû¾õ¤Î¥É¥ê¥ë¤òÁ¥ÂÎÁ°Éô¤ËÁõÈ÷¤·¡¢¤½¤ì¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ÆÉ¹¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢Á¥ÂÎ½ÅÎÌ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÉ¹¤òºÕ¤¡¢ËèÇ¯2·îº¢¤«¤éÎ®É¹°è¤òÍ·Í÷Á¥¤È¤·¤Æ¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¸øÅªµ¡´Ø¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëºÕÉ¹Á¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¿··¿¡Ö¤½¤¦¤ä¡×¤Î¤Û¤«¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¡Ö¤Æ¤·¤ª¡×¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎºÕÉ¹´Ï¡Ö¤·¤é¤»¡Ê2ÂåÌÜ¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÌ±´Ö¤¬½êÍ¤¹¤ëÁ¥¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Åßµ¨¤Ë¹ÁÏÑ¤¬Åà·ë¤¹¤ë¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¡¢Í·Í÷Á¥¤Ê¤É¤ÎÌ±´ÖÁ¥¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃµººÁ¥¤ä½ä»ëÁ¥¡¢·³´Ï¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÕÉ¹µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¤³¦ºÇÂ¿¤ÎºÕÉ¹Á¥ÊÝÍ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥í¥·¥¢¤Ï¡¢50ÀÉ°Ê¾å¤ÎºÕÉ¹Á¥¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ¸¶»ÒÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ¥¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£