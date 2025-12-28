井上尚弥は完勝なのに…守勢だったピカソにポイントを付与したジャッジの採点が物議　米識者が苦言「お笑いの金メダルだ」

ピカソを終始圧倒した井上(C)Getty Images

攻勢を緩めず、最後まで主導権を握り続ける貫禄の戦いだった。

現地時間12月27日、ボクシングの世界スーパーバンタム級の4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、サウジアラビアの首都リヤドでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0で判定勝ち。1976年のWBA・WBC世界ヘビー級王者モハメド・アリ以来49年ぶりとなる年間4度の防衛を果たした。

【動画】これぞ偉才の打ち合い ピカソのパンチを悠々と見切る井上尚弥のファイトシーン

勇敢な挑戦者に付け入る隙は与えられなかった。序盤から鋭いオーバーハンドや、強烈なボディなど足を止めて強打を見舞っていった井上。「倒しにいく」という意図が強く感じられるファイトスタイルで、耐え抜きながら反撃の時を待ったピカソを凌駕した。

ひるまず立ち向かい、一度のダウンもないまま12ラウンドを戦い抜いたピカソも見事ではあった。ただ、総パンチ数の差（158発）が示すように、眼前に立ちはだかったモンスターに総合力で圧倒されたのは、火を見るよりも明らかだった。

ゆえにスコアシートの内容が一部で物議を醸した。試合後に公表された内容を見ると、120-108、119-109、117-111というもの。ジャッジの1人がピカソに3ラウンドものポイントを与えているのだ。