¡ÚÀî¿¬Ì¨¡ÛÄà¤ê¿Í¤¬ÇÈ¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡¦µßÌ¿Æ¹°á¤Ê¤·¡Ê»³¸ý¡¦Ä¹Ìç»Ô¡Ë
27Æü¡¢Ä¹Ìç»Ô¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬ÇÈ¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì³¤¤ËÅ¾Íî¤·¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï±§Éô»Ô¤Î25ºÐÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£
Àçºê³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤Î¤¦¸áÁ°7»þ45Ê¬¤´¤í¡Ö¹âÇÈ¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤ÆÎ®¤µ¤ì¤¿¡£»êµÞµß½õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ì½ï¤ËÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤«¤é118ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÄ¹Ìç»ÔÌýÃ«¸þÄÅ¶ñ²¼¤ÎÀî¿¬Ì¨¤Î´ä¾ì¤Ç¡¢³¤¤ËÍî¤Á¤¿ÃËÀ¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ö¸ÎÅö»þ¡¢¶¯É÷ÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤ÏÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï2.5m¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ç½ä»ëÄú¤È¹Ò¶õµ¡¤Ë¤è¤ëÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤¤ç¤¦¤âÁÜº÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£