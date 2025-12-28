村上宗隆のWソックス2年契約は「妥当」 メジャーリーガー大先輩からの助言「毎日負けているような雰囲気に流されないで」
ホワイトソックスと2年契約を結んだ村上宗隆(C)Getty Images
巨人やメジャーで活躍した上原浩治氏が12月28日、『TBS』系「サンデーモーニング」のスポーツコーナーに御意見番として生出演。ヤクルトからポスティングシステムを利用して、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億7000万円）で契約した村上宗隆について言及した。
ポスティングの正式公示以降、関心が飛躍的に高まった和製大砲を巡っては、複数球団が水面下で獲得を模索。一部の米メディアでは、最大総額2億ドル（約308億円）超えの大型契約もささやかれたが、村上は古豪と2年契約を結んだ。
番組司会の膳場貴子キャスターから「2年契約って短いんじゃないかという声もありますけど、どうなんでしょう？」と振られた上原氏は「妥当じゃないかなと個人的には思います」と断言。その理由を、こう説明した。
「長期契約は球団からしても、メリットはそんなにないのかなと。活躍するか分からないじゃないですか。2年で見るというところで、活躍してくれれば、途中にトレードというものがある。それによって若い選手を何人か獲れる。（ホワイトソックスには）そういう目論見もあるかと思います」
一つだけ懸念点を挙げた。ホワイトソックスは今季まで3年連続100敗以上と低迷が続く。2024年には121敗を喫した。上原氏は「メジャーリーグは3年くらいで、すぐに（チームが）変わる」と指摘した上で「100敗以上するって、毎日負けているような雰囲気なんですよね、クラブハウスが」と分析。だからこそ「その雰囲気に流されないようにしてほしいなと思いますね」と助言を送った。
