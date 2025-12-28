¾¾²¬¾»¹¨¡¡¡Ö¤³¤Î²ó¤ÏTOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ä¡×»×¤¤½Ð¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈºÆ²ñ¤Ë»×¤¤
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£TOKIO¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¡£Ãæ»³¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö¾¾²¬¤¯¤ó¤È¤Ï¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¹¤¤¤·¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤âÏÃ¤¹¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó1È¯ÌÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¥Ò¥Ç¤µ¤ó¡£¥ä¥ó¥°¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤«¤Ä¤ÆTOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥¤¥º!Ç¯¤Îº¹¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë°ìÈÌµÒ¤Ë¤âÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Ê¤É¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢MC¤Î¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤â¤¦¡ØDAISUKI¡ª¡Ù¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÃæ»³¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ÆÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î²ó¤Ï¡¢TOKIO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤Î²ó¤Ï¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡¡