¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¸¶ºî¼Ô¡¡¡ÖÂ³ÊÔ¤ò¡Ä¡×À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º£·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦Áá¸«ÏÂ¿¿»á¡Ê48¡Ë¤¬¡¢27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS11¡ÖBS¥¤¥ì¥Ö¥ó¶¥ÇÏÃæ·Ñ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£À¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÆ±ºî¤ÎÂ³ÊÔ¤ò¹½ÁÛÃæ¤À¤È½é¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼çÌò¤òÌ³¤á¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢Áá¸«»á¤¬½ñ¤¤¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£ÍÇÏµÇ°¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¡È¥í¥¤¥ä¥ë¡É¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡¢¹õÌÚÆ·¤Ê¤É¡¢¹ë²ÚÇÐÍ¥¤Î¶¦±é¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡Áá¸«»á¤Ï¡¢2025Ç¯ÍÇÏµÇ°¤ÎÁ°Æü¤ËÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«Âð¤Î»Å»öÉô²°¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²èÌÌ¤ò¡Ë¤¢¤¨¤Æ¤Ü¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤â¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÂ³ÊÔ¤ò¡Ä¡×¤ÈË½Ïª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¤Ë¶¦±é¼Ô¤«¤éÂ³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬¡£¡ÖÍèÇ¯¡¢ËÜÅö¤Ë½ñ¤±¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö·è¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¡¢¶¥ÇÏ³¦¤ËÎ®¤ì¤¿ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò6·î¤¯¤é¤¤¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤½¤ì¤ò²¼Éß¤¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¡¢ÆüËÜ½é¤Î³®ÀûÌç¾ÞÇÏ¤Ç¤¢¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¹æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ò½ñ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È½é¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼¹É®¤Ë¸þ¤±¡ÖËÜÅö¤ËÇ¯Æâ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£