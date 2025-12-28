1Ãû±ßµ¬ÌÏ¡Ö°Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Î¼ÂÂÖ¡Ä¡Ä¡Öº¾µ½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¹ë¸ì¤¹¤ëÇä¿Í¤ËÀÜ¿¨¡¡¹ñºÝÄ´ººÊóÆ»¤ÇÇ÷¤ë¸½¾ì
ÆüËÜ¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ëº¾µ½Èï³²¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ1Ãû±ß¤Ë¤â¾å¤ë¡È°Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¤Îµ¶Â¤¿ÈÊ¬¾Ú¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¡Èº¾µ½¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¡É¤¬ÇäÇã¤µ¤ì¡¢ÈÈºá¤¬³ÈÂç¤¹¤ë²¹¾²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¼èºàÈÉ¤¬ICIJ=¹ñºÝÄ´ººÊóÆ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢¹ç¤äÀìÌç²È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¢£2000Ëü±ß°Ê¾å¤ò¼º¤Ã¤¿½÷À
¡Ö¤º¤Ã¤È»Ò°é¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¡£²£ÉÍ»Ô¤Ë½»¤à¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢60Âå¡Ë¤Ï20Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÎ¥º§¡£¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯9·îËö¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ë½»¤à¡Ö¤¢¤¤Ò¤í¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
LINE¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é£±½µ´Ö¸å¡¢¤¢¤¤Ò¤í¤Ï¡Ö»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò²á¤´¤»¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤È°ì½ï¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¡£¥µ¥¤¥È¾å¤Ç°ÙÂØ¼è°ú¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¹âÉ½¼¨¤Ï¤ï¤º¤«30Ê¬¤Û¤É¤Ç3Ëü±ß¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥µ¥¤¥È¾å¤Ç°ÍÍê¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ç¤ª¶â¤ò°ìÉô¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤ÏÁ÷¶â³Û¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¼ê¿ôÎÁ¤¬°Â¤¤¤«¤é¡×¤È¤¢¤¤Ò¤í¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ°Å¹æ»ñ»º¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ»Ä¹âÉ½¼¨¤Ï6700Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤ì¤·¤µ¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Á´³Û¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤ë¡£¥µ¥¤¥È¤ÎÁë¸ý¤Ï¡Ö½Ð¶â¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸ýºÂ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È1000Ëü±ß¤ÎÁ÷¶â¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ú¤½Ð¤»¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÖ¤»¤ë¡×¤È»×¤¤¡¢¤¢¤¤Ò¤í¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤ä¿ÆÂ²¤Ë¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¿ôÉ´Ëü±ß¤òÁ÷¶â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿¿ÆÂ²¤«¤é¡Öº¾µ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¢¤¤Ò¤í¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤â¡¢ÊÖ¿®¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¡£·ë¶É¡¢¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¹ç·×2000Ëü±ß°Ê¾å¤òÁ÷¶â¤·¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¡£º£¤Ï¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤òÁý¤ä¤·¡¢ÃëÌëÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¤ª¶â¤Ï¤É¤³¤Ø¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«
Åê»ñ¥µ¥¤¥È¤Î¼«Ê¬¤Î¸ýºÂ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ª¶â¤Ï¤É¤³¤Ø¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¼èºàÈÉ¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÊ¬ÀÏ²ñ¼ÒMerkle Science¡Ê¥Þ¡¼¥¯¥ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ë¤Îµ»½Ñ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¬Á÷¶â¤·¤¿°Å¹æ»ñ»º ¤Ï¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¸ýºÂ¡Ê°Å¹æ»ñ»º¥¢¥É¥ì¥¹¡Ë¤ËÅ¾Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Å¾Á÷¤µ¤ì¤¿Àè¤Î¸ýºÂ¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤¬ÄÉÀ×¤·¤Ë¤¯¤¤¼êË¡¤Ç°Å¹æ»ñ»º¤Î¸ò´¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡×¡ÊÆ±¼Ò¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÅ¾Á÷Àè¸ýºÂ¤Ï2025Ç¯7¡Á10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤¤Ò¤í¡×¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ»È¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î°Å¹æ»ñ»º¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë¹ç·×6²¯7ÀéËü±ß°Ê¾å¤ò½¸¤á¤¿µÏ¿¤¬¤¢¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎSNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÈï³²³Û¤Ï10·îËö¤Þ¤Ç¤ËÌó1370²¯±ß¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë2024Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥óº¾µ½Èï³²¤ÏÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÈÂç¤¹¤ëº¾µ½¤ÎÇØ·Ê¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¿ô¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀìÌç²È¤é¤ÈÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¡¢º¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥Ä¡¼¥ë¤òÇäÇã¤¹¤ë¡¢º¾µ½»Õ¤Î¤¿¤á¤Î¡È°Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¢£°Ç»Ô¾ì¤Ë35Ëü¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È
ÈëÆ¿À¤¬¹â¤¤¥¢¥×¥ê¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥à¡×¡£°Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢35Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹ÆÊ¸¤Ï¤Û¤ÜÃæ¹ñ¸ì¡£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ä¹ñ¤´¤È¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡Ä¡£¿ÈÊ¬¾Ú¤Î¤è¤¦¤Ê²èÁü¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£¡ÖÌ¾Á°¤äÇ¯Îð¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¶Â¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£1Ëç1000±ßÁ°¸å¤ÇÇä¤é¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖAI´éÊÑ´¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢¿Í¤Î²èÁü¤äÆ°²è¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ë¥»¤ÎÅê»ñ¥µ¥¤¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈPR¤µ¤ì¡¢¸«ËÜ¤Î¥µ¥¤¥È¤òÁàºî¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¼Ô¤Î»ñ»º»Ä¹â¤ÎÉ½¼¨¤òÁý¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬¥À¥Þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤¦¤·¤¿¥Ë¥»Åê»ñ¥µ¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦»ÅÁÈ¤ß¡£¹ØÆþ¼Ô¤¬¡Ö¾¦ÉÊ¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¤Ë¡¢±¿±Ä¤¬Çä¤Ã¤¿Â¦¤ËÂå¶â¤òÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ãË¡¤È¤ß¤é¤ì¤ë¶È¼ÔÆ±»Î¤¬ÇäÇã¤¹¤ë¾ì½ê¤À¤¬¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀëÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Öº¾µ½¤Î¥»¥Ã¥È¡×¤¬150Ëü±ß
»²²Ã¼Ô¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÇä¿Í¤Ë¡¢µÒ¤òÁõ¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¸ì¤ÇÀÜ¿¨¤ò»î¤ß¤¿¡£
¼èºàÈÉ¡Ö±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡×
Çä¿Í¡Ö²¿¤Ë»È¤¦¤Î¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¼èºàÈÉ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¤Ä¤Þ¤êÍÑÅÓ¤ò¡Ä¡×
Çä¿Í¡Öº¾µ½¤«¡©¤É¤ó¤Êº¾µ½¤À¡©¡×
¼èºàÈÉ¡Ö¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×
¼èºàÈÉ¤ò¡Ö½é¿´¼Ô¡×¤À¤È¤ß¤¿Çä¿Í¤Ï¡Öº¾µ½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£¿ÈÊ¬¾Ú¤ä¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ê¤Éº¾µ½¤Ë»È¤¦¥Ä¡¼¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ1Ëü¥É¥ë¡ÊÆüËÜ±ß¤ÇÌó150Ëü±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¡£º¾µ½¤¬¡ÖÀ®¸ù¡×¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Çä¿Í¤¬15¡ó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦¡£»ñ¶âÀö¾ô¤âÀÁ¤±Éé¤¦¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¼èºàÈÉ¡ÖÆüËÜ¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿º¾µ½»Õ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¶È¼Ô¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤¤¿¤è¡×
¼èºàÈÉ¡Ö¤½¤ì¤Çº¾µ½¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤ë¡©¡×
¶È¼Ô¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤À¤«¤éÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡×
Çä¿Í¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¡×¤ò¼«Ëý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µ¶Â¤¤Ç¤Ê¤¯ËÜÊª¤À¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÌÈµö¾Ú¤Î²èÁü¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Çä¿Í¤Ï¡Ö¼èºà¤Ë¤Ï¶â¤¬¤«¤«¤ë¤¾¡×¤ÈÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
°Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Åê»ñº¾µ½°Ê³°¤ÎÈÈºá¤ä¥°¥ì¡¼¤Ê»º¶È¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ½Â¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Öµ¶¤Î¥´¡¼¥ë¥É¡×¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö±ó³Ö¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥¥ó¥°µ»½Ñ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤âÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Î¥µ¥¤¥È¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤â¤ª¤ê¡¢ÅÒÇî¤¬°ãË¡¤Ê¹ñ¤Î¸À¸ì¤Ç¤âÀ©ºî¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍøÍÑ¤â°ãË¡¤À¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë¶È¼Ô¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö¾¦ÉÊ¡×¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ç»Ô¾ì¤Î±Æ¶Á¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦³ÆÃÏ¤ËµÚ¤Ö¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£µá¿Í¾ðÊó¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏÅìµþ¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¹ñ¤ÇÆ¯¤¯¿ÍÊª¤òµá¤á¤ëÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£°Ç»Ô¾ì¤Î±¿±Ä¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âµòÅÀ
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÏICIJ¡á¹ñºÝÄ´ººÊóÆ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢¹ç¤«¤é¶¦Í¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎºÛÈ½»ñÎÁ¤Ê¤É¤òÄ´ºº¡£´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë°Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î±¿±Ä¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âµòÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡ÖHuione¡Ê¥Õ¥¤¥ï¥ó¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤À¡£
¥Õ¥¤¥ï¥ó¤ÏÉ½¸þ¤·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¶âÍ»¥°¥ë¡¼¥×¤À¤¬¡¢°Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î±¿±Ä¤ä»ñ¶âÀö¾ô¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£³Æ¼ï¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÀøÆþ¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¤¥ï¥ó¤Ï¡Ö³ô¤Î30¡ó¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡×¤È¸ÜµÒ¤ËÀâÌÀ¤·¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2024Ç¯8·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¡ÖHUIONE¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼èºàÈÉ¤ÏÆüËÜ¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ë¶ÈÅÐÏ¿¤Ê¤É¤òÀººº¡£ÆüËÜ¤Ç¡ÖHUIONE¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¡Öhuione.com¡×¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ò·Ð±Ä¤·¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏÆ±Ì¾¤Î¿ÍÊª¤¬¡¢¥Õ¥¤¥ï¥ó¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤ÈÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿¡ÖHUIONE CRYPTO¡×¤ÎÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ ¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î´ë¶È¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿½»½ê¡¢»áÌ¾¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤È¹çÃ×¡£½»½ê¤ÏÃæ¹ñ¡¦¿¼圳¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
2025Ç¯11·îÃæ½Ü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î´ë¶È¤ÎÅÐÏ¿½»½ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Âß¤·¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤À¤±ÏÃ¤·¤¿¡£¥Õ¥¤¥ï¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤äÊÆ¹ñ¤ÎÂåÍý¿Í»öÌ³½ê¤Ë¼ÁÌä¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÖ¿®¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Ï12·î¤âÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤ÆÆüËÜ¿Í16¿Í¤¬¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È11·î¤Ë¤âÆüËÜ¿Í13¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µòÅÀ¤«¤é¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤ÏÆüËÜ¿Í¤é¤¬¹ñºÝÅª¤ÊÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤ËÆüËÜ¤ò´Þ¤à³Æ¹ñ¤Ëº¾µ½¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¡£
ÊÆ¹ñÅö¶É¤Ï2025Ç¯10·î¡¢¥Õ¥¤¥ï¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ãË¡¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î±¿±Ä¤ä¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºáÁÈ¿¥¡¢º¾µ½¤Î»ñ¶âÀö¾ô ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÇÓ½ü¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î´ë¶È¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº¾µ½µòÅÀ¤ò±¿±Ä¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Îµ¯ÁÊ¤ä»ñ»ºÅà·ë ¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¡£¤³¤Î£²¤Ä¤ÎÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡ÖÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤ÎºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁ¼ÃÖ¡× ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°Ç»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï£±Ãû±ß
°Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿±Ñ¹ñ¤ÎÊ¬ÀÏ´ë¶È¡ÖElliptic¡Ê¥¨¥ê¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î¥Á¡¼¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥È¥à¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢°Ç»Ô¾ì¤ÎÂ¸ºß¤¬¡Öº¾µ½Èï³²¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë³ÈÂç¤·¤¿Í×°ø¡×¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÀøÆþ¤·¤¿°Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî1Ç¯¤Î¼è°ú³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌó1Ãû±ß¤Ë¾å¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Æ±ÍÍ¤Ê°Ç»Ô¾ì¤ÏÌó30¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡Ö³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï»Ô¾ì¤ò´Æ»ë¤·¡¢¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤¬»Ô¾ì¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÄó¸À¤¹¤ë¡£ICIJ=¹ñºÝÄ´ººÊóÆ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢¹ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ê¥ÞÊ¸½ñ¡×¤Ê¤É¤ÎÊóÆ»¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¤Îº¾µ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Þ¤à35¥«¹ñ¡¦37¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»²²Ã¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¿ô½½¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºÛÈ½»ñÎÁ¤ä°Å¹æ»ñ»º¤òÄÉÀ×¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¡¢º¾µ½¤Î¼ê¸ý¤ä»ñ¶âÀö¾ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤òÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£