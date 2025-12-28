Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¡Û

ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢ÅìËÌ¤Ê¤É¤ÇÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï²óÉü¤·¤Æ¡¢ÆÞ¤ê¤äÀ²¤ì¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡ÚÁ´¹ñ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û

ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢27Æü¤è¤ê¹â¤¯¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï10ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Ëö¤é¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡ÚÁ´¹ñ¤Î½µ´ÖÍ½Êó¡Û

¡¦Âçºå¡ÁÆáÇÆ

À¾ÆüËÜ¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢´¨¤µ¤¬´Ë¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢»°¤¬Æü¤Ï¡¢±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Ï±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡¦»¥ËÚ¡ÁÌ¾¸Å²°

Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢Àã¤ä±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢¶õµ¤¤Î´¥¤¤¤¿ÅßÀ²¤ì¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Ï´¨¤µ¤¬´Ë¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢»°¤¬Æü¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£