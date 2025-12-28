¡Ö·¯¤Î¼«Å¾¼Ö¤À¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤È¡×¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¦ÌðÌî¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È 30Ç¯Á°¤Î¶þ¿«·Ð¸³¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Ïº¹ÊÌ¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
6ºÐ¤Î¤³¤í¡¢²ÈÂ²5¿Í¤ÇÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¬ー¥Ê¤«¤éÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÌðÌî¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È¤µ¤ó¡£È©¤Î¿§¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ç·Ù´±¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤éË½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê·Ð¸³¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö3¿Í¤È¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤í¤ÎÌðÌî¤µ¤ó·»Äï ¤Û¤«¡Ê6ËçÌÜ/Á´15Ëç¡Ë
6ºÐ¤Ç¡ÖÉã¤ÈÈ©¤Î¿§¤¬°ã¤¦¡×¤È½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿
¨¡¨¡ 6ºÐ¤Î¤³¤í¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥¬ー¥Ê¤«¤é¤´Î¾¿Æ¤È¤ª·»¤µ¤ó¡¢Äï¤µ¤ó¤Î5¿Í²ÈÂ²¤ÇÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌðÌî¤µ¤ó¡§²ÈÂ²¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤ë¾¯¤·Á°¡¢Éã¤¬ËÍ¤Ë1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¤¬¼Ì¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢ËÍ¤¬¤¤¤¤Ê¤êÆüËÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È²ñ¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÈÈ©¤Î¿§¤¬°ã¤¦¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢ÉÝ¤¤¤è¡ªËÍ¡¢ÆüËÜ¤¬ÉÝ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËÍ¤ËÉã¤Ï¡Ö¤Ç¤â¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È¡¢¸«¤Æ¤´¤é¤ó¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÈ©¤Î¿§¤È°ì½ï¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ËÍ¤ÏµÞ¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤À¡¢¤¸¤ã¤¢Âç¾æÉ×¤À¤Í¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉã¤Ï¡¢ËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¡ÖÉã¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß°Ê³°¤Î²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£È©¤Î¿§¤¬¼«Ê¬¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤â¤È¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÈÉã¤ÈÈ©¤Î¿§¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ë½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¥Ñ¥Ñ¤À¤«¤é¡×¤È¶¯¤¯°Õ¼±¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö·¯¤Î¼«Å¾¼Ö¤À¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ¡×¼«Ê¬¤À¤±¤¬¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì
¨¡¨¡ °Ü½»¤·¤Æ¤¤¿Åö»þ¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥Ä¤È¤·¤Æ·ù¤Ê»×¤¤¤â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌðÌî¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤«5Ç¯À¸¤Î¤³¤í¡¢Í§Ã£15¿Í¤¯¤é¤¤¤ÇÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤êËÍ¤À¤±¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¤½¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤ß¤Î¤â¤Î¤«¡¢¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¾¯Ç¯°Ê³°¤ÏÁ´°÷¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ËËÍ¤À¤±¤ò»Ä¤·¤ÆÂ¾¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¹Ô¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤Ã¤Æ¤È¤Þ¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢Ä´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¼«Å¾¼Ö¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÂ»ß¤á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤³¤í¤Ï¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¡ÖÈ©¤Î¿§¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¼Ö¤¬¤¤¤¤Ê¤êµÞ¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢³°¹ñ¿Í¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ëµ¢¤ì¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤ê¡£ÄÌ¤ê¤¹¤®¤ë¼Ö¤Ë¤ï¤¶¤È¿å¤·¤Ö¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ä¤é¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌðÌî¤µ¤ó¡§ËÍ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿º¹ÊÌ¤¬µ¯¤³¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ£Êý¤Ê¤Î¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ÎÍ§Ã£¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã¯¤¬Ì£Êý¤Ê¤Î¤«¡¢Ã¯¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯·Ã¤Þ¤ì¤¿»ö¼Â¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º¹ÊÌ¤ò¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ëº¹ÊÌ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈ©¤Î¿§¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤´¤¯·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¤½¤Ã¤ÁÂ¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÏÃ¤¹¡×»Å»ö¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤¿
¨¡¨¡ ³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¥¿¥ì¥ó¥È¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎCM¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¹Ö±é³èÆ°¡¢¤Þ¤¿¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤â¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤«Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌðÌî¤µ¤ó¡§Âç³Ø»þÂå¡¢±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¥é¥Ã¥ー¤Ê¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¤ä¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÆþ¤âÁý¤¨¡¢¤Ä¤¤Ä´»Ò¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£µá¤á¤é¤ì¤ë¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂæËÜ¤É¤ª¤ê¤Ë¤¿¤À¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¼¡Âè¤ËÌÂ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë½¢¿¦¤Î¤ªÍ¶¤¤¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¿ÍÁ°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥ëー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂæËÜ¤Ê¤·¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¡£¡ÖÂæËÜ¤Ë½¾¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÏÃ¤¹³èÆ°¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç¤¤Ê³Ø¤Ó¤ä°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤âºî¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÈÁÏ¤ëÂ¦¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤ÊËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁÇÅ¤·¤¿¤Î¤«¡¢ËÍ¤ÎÏÃ¤¬¸ý¥³¥ß¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤³¤Î10¿ôÇ¯¤Ï¹Ö±é¤Î»Å»ö¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤ëÀ¸³è¤Ç¤¹¡£
6ºÐ¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤éÈ©¤Î¿§¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Çº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤ò¤¹¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ö±é³èÆ°¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹âÍü¿¿µª¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÌðÌî¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È