¥é¥¸¥ª²Æì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ëº¬¤Å¤¤¤¿³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÝÃæÃÎ²Ú¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¡£¤½¤Î³èÌö¤Ï²Æì¤À¤±¤Ç¤Ï¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ºÇ¶á¤ÏÃËÀ»ï¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î½ÐÈÇ¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃÝÃæ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¶»¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¤³¤È¤Ø¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥¯¥ìー¥à¤Ç¤·¤¿¡£
「ラジオの企画でここまで!?」際どいコスプレを披露する田中さん
Î¥º§¤·¼Â²È¤ËÌá¤ë¤â¿Æ¤ËÆâ½ï¤Ç²Æì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー»î¸³¤ò¼õ¸³
¨¡¨¡ ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÀÄ¿¹¤Ç½¢¿¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¡¢Î¥º§¤ò·Ð¤Æ»Å»ö¤òÂà¿¦¤·¡¢°ìÅÙÃÏ¸µ¤Î¹Åç¤ËÌá¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹Åç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é1Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï½¼ÅÅ´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÈ¾Ç¯¤Ï¤º¤Ã¤È¤Õ¤µ¤®¤³¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£Êì¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ²¿¤â¤»¤º¤Ü¤ó¤ä¤ê¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¿Æ¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¤¬²á¤®¤¿¤³¤í¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È»×¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅÚ»ºÊª²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¼Ò²ñÉüµ¢¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»ä¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤º¤Ã¤ÈÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È½ù¡¹¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤³¤«¤éËÜÍè¤ÎÇ®°Õ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¹Åç¤ËÌá¤Ã¤Æ1Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¡¢ºÆ¤Ó½¢¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤Ï»ä¤¬¤Þ¤¿¸©³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¥·ー¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤½¤Î·ë²Ì¡¢NHK²Æì¤Ë¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤·¤ÆºÆ½¢¿¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¿¦¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§¹Åç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÝµ¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤ÎÏ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏÃ¤¹»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÊç½¸¤¬¤¢¤Ã¤¿NHK²ÆìÊüÁ÷¶É¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢²Æì¤Ë¤ÏÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¯¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÅö»þ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¾ì½ê¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ºÆ¤Ó¼Â²È¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§Î¾¿Æ¤Ï°Õ³°¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤éÊ¹¤«¤Ê¤¤»Ò¡×¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÄü¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ì¤Þ¤Ç²Æì¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§NHK²Æì¶É¤Î¿¦°÷¤Ï¸©³°¤«¤éÍè¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤É¤³¤«´Ñ¸÷µÒµ¤Ê¬¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦²Æì¡Ù¤È¤¤¤¦Ä«¤Î5Ê¬´Ö¥Ë¥åー¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿5Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä°¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»î¹Ôºø¸í¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¡ÖÂç¤¤Ê¶»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ìー¥à¤Ø¤ÎËÜ²»
¨¡¨¡ ¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¶»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ë¥åー¥¹¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ìー¥à¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢È¾Ç¯¤Û¤É¤ª»Å»ö¤ò¥»ー¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤É¤Ç¡Ö¶»¤¬Âç¤¤¤¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤¿½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢²Æì¤Þ¤Ç¼èºà¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë»£¤é¤ì¤¿»ä¤Î¼Ì¿¿¤¬½µ´©»ï¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ëü¤¬°ì´í¸±¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢»ä¤Ï¼«Âð¤ËÂÔµ¡¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££±½µ´Ö¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤¬»ä¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼«ÂðÂÔµ¡¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤ÇÈ¾Ç¯¤Û¤É»Å»öÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Èá¤·¤¤¤È¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤É¤³¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î¤³¤È¤Ç¤Î¥¯¥ìー¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿¿´¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§Ã¯¤â°¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤è¤±¤¤¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ä¤Î¥Ð¥¹¥È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¥¯¥ìー¥à¤ò»ä¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾å»Ê¤â¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¡¢»ä¤òµ¤¤Å¤«¤¤¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ·¿¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º´Ý¤¯¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ñÏÃ¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤À¤«²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥¹¥È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤ï¤¶¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦»ÅÊý¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤¦¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡Ö¶»¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±Î½¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤Èµ¤¸¯¤ï¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤â¤É¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¡¢NHK²Æì¤òÂà¿¦¤µ¤ì¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ËÅ¾¿È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò¼«Èñ½ÐÈÇ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢5Ê¬´Ö¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¡¢Âà¿¦¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ì·ï¤¬¡¢¡Ö»ä¤¬»ä¤é¤·¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤5Ê¬¤Î¥Ë¥åー¥¹¤òÆÉ¤à¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤â¡¢µ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¤¿Í¤À¤±¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤ÆÇ§¤á¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¨¡¨¡ ¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢¤Þ¤¿ÃÝÃæ¤µ¤ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£½¢³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÇ½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¼«Èñ½ÐÈÇ¤·¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Ç¤¹¡×¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¸¥ª²Æì¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«¿®¤¬¤Ä¤»Ï¤á¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ª²Æì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤ÎÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÃÝÃæ¤µ¤ó¡£º£Ç¯11·î¡¢ÃËÀ»ï¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤òºÇ½é¤Ï¾éÃÌ¤À¤È»×¤¤¡¢ÃÇ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ê¤é¤ÌÈÖÁÈ¤Î¥ê¥¹¥Êー¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
取材・文/鶴守りぜね