¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬£²£·Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Ãæ»³¤Î¼ã¼ê»þÂå¤Ï´ØÅì¤È´ØÀ¾¤Î·Ý¿Í¤ÎÃç¤¬°¤¯¡¢ÆÃ¤ËÃæ»³¤Èº£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¸±°¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï¡Ö²¶¤ÏÊÑ¤é¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£´ØÀ¾¤«¤éÍè¤ë¿ÍÃ£¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÇÇä¤ì¤Æ¤«¤éÅìµþ¤Ç£²²óÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Êº£¤Ï¡Ëº£¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÁ´Á³¤¢¤ë¤±¤É¡¢£¹£°Ç¯Âå¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤À¤Ã¤¿¡£ÃçÎÉ¤¯¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¡¢º£¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÏÀï¤¤¤Ê¤ó¤À¤È¡£²¶¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤Î°ÕÌ£¤¬¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤È¡Ö¥é¥¸¤«¤ë¥Ã¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçµÈ¤Ï¡Ö¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤¬ºÇ¶¯¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¡¢¥³¥ì¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦Ç¯Ëö¤À¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÃÇ¤ê¡ÖÂ©¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎµÈËÜ¤¬¡£¤ª¤â¤·¤í¤¬ÀµµÁ¡£¤Ç¤â¥é¥¸¤«¤ë¥Ã¤Ç¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬Àµ¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¥¬¥é¤Ã¤È½¡¶µ²þ³×¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡