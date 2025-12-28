元NHK中川安奈アナ、妹とディズニー満喫 美脚際立つミニスカタイツコーデに「美人姉妹」「気合入ってる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/28】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが12月27日、自身のInstagramを更新。妹と東京ディズニーシーを訪れた様子を公開した。
【写真】32歳元NHK美人アナ「理想のスタイル」ミニスカタイツ姿で妹と2ショット
【Not Sponsored 記事】
◆中川安奈アナ、ミニスカタイツコーデでディズニー満喫
中川アナは「毎年楽しみにしてる妹とのディズニー」と報告し、お揃いのファンキャップを身につけた妹との仲良し2ショットを投稿。また「気合い入れてミニ丈で臨んだらさむすぎて…」とつづり、サイドにスリットが入った黒のミニスカートにタイツを合わせた美しい脚のラインが際立つコーディネート姿の写真も披露した。
◆中川安奈アナの投稿に「2人とも可愛すぎる」と反響
この投稿に、ファンからは「全身コーデも素敵」「ミニスカ姿がおしゃれ」「美人姉妹」「気合入ってる」「2人とも可愛すぎる」「理想のスタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
