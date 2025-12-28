丸山桂里奈、整備された自宅庭公開 愛娘がブランコ楽しむ姿に「広くて綺麗」「理想的なお庭」と反響
【モデルプレス＝2025/12/28】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が12月26日、自身のInstagramを更新。自宅の庭に設置したブランコで遊ぶ娘の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】42歳元なでしこ「本格的で驚いた」自宅庭でブランコ楽しむ娘の姿
丸山は「ゆっくり、ゆったり、なかなか普段はない光景ですが、思い切りゆっくりしてます」と報告。「庭が綺麗になりました、いい感じ」「夜会で買ってもらったブランコやりまくり、屋外遊具を増やしたい」と綴り、TBS系『櫻井・有吉THE夜会』（毎週木曜よる10時〜）の企画で購入したブランコを設置した自宅の庭を公開した。整備された美しい芝生の庭で、娘が楽しそうにブランコを漕いでいる後ろ姿を披露している。
この投稿には「広くて綺麗な庭で羨ましい」「ブランコが本格的で驚いた」「ブランコやりまくる後ろ姿が可愛すぎる」「幸せな空気感が伝わってくる」「遊具が増えていくの楽しみ」「理想的なお庭」といったコメントが寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】42歳元なでしこ「本格的で驚いた」自宅庭でブランコ楽しむ娘の姿
◆丸山桂里奈、整備された庭とブランコ楽しむ娘を公開
丸山は「ゆっくり、ゆったり、なかなか普段はない光景ですが、思い切りゆっくりしてます」と報告。「庭が綺麗になりました、いい感じ」「夜会で買ってもらったブランコやりまくり、屋外遊具を増やしたい」と綴り、TBS系『櫻井・有吉THE夜会』（毎週木曜よる10時〜）の企画で購入したブランコを設置した自宅の庭を公開した。整備された美しい芝生の庭で、娘が楽しそうにブランコを漕いでいる後ろ姿を披露している。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿には「広くて綺麗な庭で羨ましい」「ブランコが本格的で驚いた」「ブランコやりまくる後ろ姿が可愛すぎる」「幸せな空気感が伝わってくる」「遊具が増えていくの楽しみ」「理想的なお庭」といったコメントが寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】