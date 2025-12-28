日産GT-R R35（2007年）

R35世代の日産GT-Rは、2000年代で特に大きな期待を背負っていた。何しろ日産は、最新型ポルシェ911ターボよりも速く、しかもその半額近い価格で、細部への比類なきこだわりを持って生産すると主張したのだ。AUTOCAR英国編集部が2007年12月に日本で初試乗した際、その期待に十分応えていることがわかった。

専用設計の3.8LツインターボV6エンジンにより480psを発生するGT-Rは、0-97km/h加速タイムで911ターボを上回り（3.5秒対3.6秒）、さらにニュルブルクリンクでも7分37秒という驚異的なラップタイムを記録した。また、当時の市販車としてはまだ珍しかったローンチコントロールを装備し、クリーンルームで手作業で組み立てられた精巧なデュアルクラッチ式オートマティック・トランスミッションを搭載している。驚くべきことに、R35型GT-Rの生産は2024年まで続いた。



AUTOCAR英国編集部の評価：「911ターボより速く、最新技術満載でわずか5万5000ポンド（約1140万円）……？ GT-Rは信じられないほど素晴らしい、いや、それ以上だ」

ポルシェ911ターボ（2006年）

確かに、日産GT-Rは、2006年に登場した997.1世代ポルシェ911のターボモデルを最終的には凌駕した。だが、ポルシェを軽視してはいけない。実際、近年997ターボの価値は上昇傾向にある。その背景にはいくつかの理由がある。

例えば、マイナーチェンジ前の3.6L仕様の997は、ル・マン優勝マシンである911 GT1のエンジンを基にした「メッツガー」水平対向6気筒エンジンを搭載した最後の911ターボだった。また、マニュアル・トランスミッションが設定された最後の911ターボでもあり、これが今日の希少価値をさらに高めている。GT-Rの方が速かったとはいえ、911も決して劣ってはいない。AUTOCAR英国編集部のロードテストでは、フェラーリF430やランボルギーニ・ガヤルドよりも911を選ぶと結論づけたほどだ。



AUTOCAR英国編集部の評価：「我々がテストした中で最速クラスの1台であるだけでなく、間違いなく史上最高の911ターボでもある」

ポルシェ911 GT3 RS（2006年）

結果的に、2006年は997.1世代の911にとって重要な年となった。まず輝かしいターボが登場し、すぐにGT3が続き、そしてこちら――シュトゥットガルトが生んだ最高傑作の1つと評される997.1 GT3 RSである。

モータースポーツ由来の3.6L「メッツガー」水平対向6気筒エンジンを搭載し、8400rpmという目もくらむばかりのレッドラインを誇る。GT3 RSは、過激なGT3をさらに進化させ、ボディシェル大型化により前後トレッドの拡大を実現し、さらに20kgの軽量化が図られた。また、現在のPDK専用モデルとは異なり、6速マニュアル・トランスミッションのみが設定されていた。



AUTOCAR英国編集の評価：「これはポルシェの最高傑作の1つだ。レーシングカーに直結した性能でサーキットでは圧倒的だが、公道でもまったく遜色ない」

ポルシェ・カレラGT（2003年）

2000年にコンセプトモデルが発表され、2003年に量産バージョンが登場したカレラGTは、おそらく最高峰と言えるだろう。パワーユニットは611psの5.7L自然吸気V10エンジン。これは開発中止となったル・マン・プロトタイプに由来するもので、開発ドライバーのヴァルター・ロール氏の意向により6速マニュアル・トランスミッションが採用された。

スロットルレスポンスに絶大な効果をもたらすという直径7.5インチのクラッチは、扱いにくいことで有名だが、カレラGTは革新的なカーボン構造により車両重量をわずか1380kgに抑えている。最高速度330km/hを誇るカレラGTは、発売当時世界最速かつ最先端の技術を結集した1台であった。AUTOCAR英国編集部のロードテストでも「史上最高のドライビング・エクスペリエンスを提供するクルマ」と評された。



AUTOCAR英国編集部の評価：「カレラGTは史上最高のスーパーカーであり、おそらく歴史上最も刺激的なロードカーだ」

ルノー・スポール・メガーヌR26.R（2008年）

実際のところ、2000年代に発表されたルノー・スポールのパフォーマンスモデルは、どれも名車と言っても過言ではない。偉大なクリオ182トロフィーも捨てがたいが、本特集ではメガーヌR26.Rをその狂気じみた性能で選ぶことにした。

ホットハッチ界の911 GT3 RSとも言えるR26.Rは、他車がこれまで踏み込めなかった領域に到達した。F1マシンのR26の技術を応用し、カーボンファイバー製ボンネット、パースペックス製ウィンドウ、軽量ホイール、ロールケージ、レーシング仕様のサベルト製バケットシートにより126kgの軽量化を達成した。これほど徹底的な軽量化と230psのパワーを考えれば、メガーヌR26.Rがニュルブルクリンクで前輪駆動車のラップレコードを更新したのも不思議ではない。



AUTOCAR英国編集部の評価：「純粋なドライバーズカーとして、メガーヌR26.Rに匹敵するクルマはほとんど存在しない。ホットハッチバックの世界に限らず、あらゆるレベル、あらゆる価格帯において、である」

フォルクスワーゲン・ゴルフGTI Mk5（2004年）

1976年の初代ゴルフGTIは、ホットハッチを一般に普及させた名車である。しかし数世代を経るうちに、GTIは楽しさを失い、初代が成し遂げた偉業を再現するにはあまりにも成熟しすぎてしまった。

しかし、2004年に登場した5代目ゴルフGTIは、3代目と4代目の欠点をすべて克服した。ぴしっと張り詰めたスタイリング、専用18インチアルミホイール、そして「インテルラゴス」と呼ばれるタータンチェック柄のシート。まさにGTIらしい見た目で、走りもまたふさわしいものだった。5代目ゴルフGTIは優れたドライバーズカーであり、将来的にはクラシックカーとして高く評価されることになるだろう。



AUTOCAR英国編集部の評価：「GTIが帰ってきた。今回はイメージと実力を兼ね備えている」

2000年代に生産された最高のパフォーマンスカーは、これで終わりだ。ここからは、さまざまな理由から実現には至らなかったものの、極めて素晴らしかったコンセプトカーを5台紹介する。

アルファ・ロメオ・ディーヴァ（2006年）

2006年のジュネーブ・モーターショーで披露されたアルファ・ロメオのコンセプトカー、ディーヴァは、1960年代の伝説的な33ストラダーレからインスピレーションを得た驚異的なデザインだった。

フィアット・プントよりも短い全長に、横置き3.2LブッソV6エンジンを搭載し、大きな可能性を秘めていた。しかし、このバタフライドアのスポーツカーを量産する計画は最初からなかったようだ。おそらく8Cの登場が迫っていたためだろう。



アウディR8 V12 TDI（2008年）

V12ディーゼルエンジン搭載のスーパーカー。今ではまったくの異端に思えるこのモデルも、当時は真剣に受け止められていた。AUTOCAR英国編集部も、R8 V12 TDIが「ハイパフォーマンスカーの概念を永遠に変えるだろう」と予測したほどだ。

コンセプトカーとしては珍しく、実際に試乗することができた。6.0LのV12ディーゼルは驚異的なトルクと性能を発揮しつつ、約10.0km/Lの低燃費を実現した。サウンド面では物足りなかったが、それを補うように6速オープンゲート式マニュアル・トランスミッションを備えていた。2008年当時、R8 V12 TDIは現実のものとなるかと思われた。しかし、ディーゼル車への風向きが悪化したため、V10ガソリンモデルのみにとどまった。結果的にはこれが最善だったのかもしれないが、史上最もユニークなスーパーカーの1つを逃してしまったのは残念だ。



BMW M1オマージュ（2008年）

クリス・バングル氏がデザインしたBMW M1オマージュは、2008年のコンコルソ・デレガンツァで、初代M1の30周年記念を祝う現代的なバージョンとして発表された。

単なるコンセプトカーとして設計されたものの、そのデザイン要素は2013年のi8に影響を与えた。これほど素晴らしいデザインは、1台でもいいから生産される価値があった。当時のM5のV10エンジンか、M3のV8エンジンを搭載していたら、どうなっただろうか。本物のスーパーカーとして歴史に残ったはずだ。



キャデラック・シエン（2002年）

キャデラック・シエンはGMにとって画期的な偉業であった。世界最高峰のスーパーカーとして、同社の歴史に刻まれるべき重要なクルマだ。量産化まであと一歩のところまで迫っていたが、残念ながら実現には至らなかった。

受賞歴のあるスタイリング、カーボンファイバー製モノコック、ポルシェ・カレラGTを彷彿とさせるタルガ式ルーフ、アクティブ・エアロダイナミクス、そしてミドシップに搭載された750psの7.5L V12エンジン。シエンはあらゆる固定観念を揺るがす要素を備えていた。にもかかわらず、このプロジェクトは棚上げとなった。歴史に「if」はないが……。



ランボルギーニ・エストーケ（2008年）

史上最もドラマチックなスタイリングのセダンとして、エストーケ・コンセプトは2008年のパリ・モーターショーで公開された。当然、量産化も強く期待されていた。

当時のランボルギーニ社長であるステファン・ヴィンケルマン氏は、ほぼ変更なく市販化できるとし、エンジン候補としてガヤルド由来の5.2L V10、4.0L V8ハイブリッド、ディーゼルエンジンの3種類が検討中だと明かした。非常に有望に見えたが、ウルスのために計画中止となった。ウルスは4年後の2012年にコンセプトモデルとして初登場した。



（翻訳者からひとこと：本特集を最後までお読みいただきありがとうございます。2025年も読者の皆様には大変お世話になりました。引き続きAUTOCAR JAPANをよろしくお願いいたします。）