エンツォ・フェラーリ（2002年）

F40とF50の後継車として、エンツォ・フェラーリは2002年の登場時に大きな期待を背負っていた。その重大な使命を果たすため、フェラーリはスクーデリアF1チームの部品を応用し、当初「タイプF140」という名で開発した。

【画像】名機V8を積んだ稀代のミドシップ・スーパーカー【フェラーリ458スペチアーレを詳しく見る】 全33枚

ピニンファリーナ設計のボディは完全なカーボンファイバー製だ。660psの6.0L V12エンジンはF1スタイルのオートメイテッド・マニュアル・トランスミッションと組み合わされ、ブレーキにはシリコンカーバイド製を採用した。さらに、ミハエル・シューマッハ氏が開発ドライバーとして招かれたのだ……。



エンツォ・フェラーリ（2002年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「エンツォは間違いなく、フェラーリが持つ豊富なF1およびロードカーの知見を最も如実に表現したモデルである」

フェラーリ458イタリア（2009年）

2009年、F430の後継として発表された458イタリアは、ミドシップスーパーカーの分野に大きな躍進をもたらした。

ボディはまたしてもピニンファリーナが手掛け、当時と変わらず今なお新鮮なデザインだ。新開発の4.5L自然吸気V8エンジンを搭載し、570psを発生。そのパフォーマンスは極めて高く評価され、『国際エンジン・オブ・ザ・イヤー』賞を受賞した。さらに458には、現代的なゲトラグ製7速デュアルクラッチ式オートマティック・トランスミッションが搭載された。



フェラーリ458イタリア（2009年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「458イタリアは一世代に1台のフェラーリであり、我々がロードテストした中で最高のクルマである」

フォードGT（2003年）

GTは、2002年のフォード創立100周年記念にコンセプトカーとして発表され、翌年に量産バージョンが登場した。1960年代の伝説的レーシングカー、GT40へのオマージュとして設計され、オリジナル車とほとんど変わらないスタイリングはレトロな魅力を放っている。

しかし、レトロなアルミボディの下には、まったく異なる実態が隠されている。GTは現代的な本格スーパーカーなのだ。GTは、550psのスーパーチャージャー付き5.4L V8エンジンを搭載し、0-97km/h加速は3.3秒、最高速度は約330km/hに達する。AUTOCARのレビューでは「圧倒的なクロスカントリー性能と卓越した操舵性能」を持つと評された。



フォードGT（2003年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「エンジン性能は天文学的だ。コーナーは単に楽しみを区切る要素に過ぎない。GTはターンイン時に確かな手応えがあるが、その大きさと重量は常に意識させられる。それでも筆者は1台欲しい――最高だ」

フォード・フォーカスRS Mk2（2008年）

フォードは2008年、2代目フォーカスRSを発表した。RSラリーチームのヨースト・カピート代表は「フォーカスSTがイルカなら、フォーカスRSはサメのような存在」と表現した。その主張を裏付けるように、外観は迫力満点だ。張り出したフェンダー、攻撃的なベントとスポイラー、デュアルエグゾースト、そしてWRCにインスパイアされた派手な「アルティメットグリーン」（写真）のカラーが存在感を強調している。

性能面も決して劣らず、ターボチャージャー付き2.5L直列5気筒エンジンは最高出力309psと最大トルク45.0kg-mを発生する。フォーカスのラリーカーとの関連性から、四輪駆動の導入も検討されたと報じられていたが、実現はしなかった。結果的に、それが惜しまれることはなかった……。



フォード・フォーカスRS Mk2（2008年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「速い。そして何より楽しい。ホットハッチの新たなベンチマークだ」

ケーニグセグCCX（2006年）

ケーニグセグ初の量産モデルであるCC8Sは、2000年のパリ・モーターショーで発表された。当時、ケーニグセグはまだ創業間もない段階だったため、CC8Sにはフォード設計のブロックを基にした4.7L V8エンジンが採用された。ただし、このブロックは本拠地スウェーデンのエンゲルホルムで完全に再設計されていた。

しかし、CC8Sの後継車を開発する段階に至り、ケーニグセグは新しいエンジンを初めて完全自社開発した。そのモデルが2006年のCCXだ。新開発のドライサンプ式ツインスーパーチャージャー付き4.7L V8エンジンは、最高出力817psと最大トルク95.8kg-mを発生。車重わずか1280kgのクルマにとって前代未聞の数値だ。今日、ケーニグセグが世界最高峰のパワートレインを製造できるのは、CCXの功績が大きい。



ケーニグセグCCX（2006年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「スウェーデン車の中で、ジェット戦闘機を思わせるのはただ1台だけだ。ちなみに、サーブではない」

ランボルギーニ・ムルシエラゴ（2001年）

愛されながらも欠点も抱えたディアブロの後継車であるムルシエラゴは、2001年にデビューすると瞬く間に一世を風靡した。低く構えた、角張った流線形ボディに、ドラマチックな可動式エアインテークを備え、まさにランボルギーニらしい姿だった。6.2L自然吸気V12エンジンは、申し分ない性能を発揮する。ロードスターモデルもすぐに登場したが、2006年には改良型のLP-640（写真）が発売された。

その名の通り、改良型では出力が640psにアップし、エンジン排気量も6.2Lから6.5Lに拡大されている。ガヤルドと並んで、ムルシエラゴLP-640とその派生モデルは、ランボルギーニ最後のマニュアル・トランスミッション搭載車となった。オートメイテッド・マニュアルの『e-ギア』を選択する人も多く、マニュアル車のLP640は今日では極めて希少で、非常に人気が高い。



ランボルギーニ・ムルシエラゴ（2001年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「憧れの頂点に位置する1台。輝かしい名、輝かしいフォルム、輝かしいエンジン。輝かしいステアリング。まさに輝かしい……」

ランボルギーニ・ガヤルド・スーパーレジェーラ（2007年）

いわゆる「ベイビー・ランボ」は2002年に初公開され、ランボルギーニにとって大成功を収めた。実際、ガヤルドはSUVのウルスが発売されるまで、歴代ランボルギーニで最も売れたモデルであり、生産台数は1万4000台を超える（後に、この数字は後継車のウラカンに抜かれている）。

しかし、2007年に発表されたガヤルド・スーパーレジェーラの生産台数は、わずか618台に過ぎない。標準仕様のガヤルドをベースに軽量化を施したスーパーレジェーラは、四輪駆動システムを継承しながらも、ベース車より100kg軽くなっている。幸い、雄大な5.0L V10エンジンもそのまま引き継がれている。



ランボルギーニ・ガヤルド・スーパーレジェーラ（2007年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「かつてフェラーリが作り続けたようなクルマだ」

メルセデス・ベンツSLRマクラーレン（2003年）

マクラーレンとの共同開発で、ゴードン・マレー氏がデザインしたSLRは、数々のコンセプトモデルと開発遅延を経て、ようやく2003年に量産バージョンとして発表された。ドライサンプ方式のスーパーチャージャー付き5.4L V8エンジンは626psと79.5kg-mのトルクを発生し、驚異的な速さを誇った。

しかし、初期のカーボンセラミックブレーキには不具合が多く、乗り心地も硬く、5速オートマティック・トランスミッションは扱いにくかった。さらにカーボンファイバー構造にもかかわらず、車両重量は1700kgに達する。こうした点からSLRは問題児扱いされ、エンツォ・フェラーリやポルシェ・カレラGTといったライバル車とダイナミック性能で競い合うことはできなかった。その代わりに印象的だったのは、長距離グランドツアラーとしての性能だ。センセーショナルなスタイリングを備えたこの英独合作の名車は、このリストにふさわしい。



メルセデス・ベンツSLRマクラーレン（2003年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「310km/hに達しても、まだ列車のように加速を続けていた」

メルセデス・ベンツCLK 63 AMGブラックシリーズ（2007年）

メルセデス・ベンツCLK 63 AMGブラックシリーズは2007年に発表された。以来、アファルターバッハが生み出したモデルの中でも特にAUTOCARのお気に入りの1台となっている。

ブラックシリーズはF1向けにAMGが開発したCLKのセーフティカー仕様に着想を得て、過激に拡張されたフェンダー、カーボンファイバー製リアディフューザーおよびドアパネル、フロントのバケットシートを装備し、後部座席は完全に撤去されている。また、標準のCLK 63に搭載されていた6.2L自然吸気V8エンジンはそのまま引き継がれたが、ブラックシリーズでは500psを発生するようチューニングされた。



メルセデス・ベンツCLK 63 AMGブラックシリーズ（2007年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「一点だけ明白なことがある。SLRを含め、現在販売されているメルセデスの中で最も過激なモデルだ」

メルセデス・ベンツSLS AMG（2009年）

AMGの6.2L V8エンジンはメルセデス・ベンツにとって特別なユニットと位置づけられ、新世代スーパーカーの心臓部に採用されることとなった。そのスーパーカー、SLS AMGは2009年に登場した。象徴的なガルウィングドアをはじめ、息をのむようなスタイリングと、その外観に見合う走行性能を備えている。

SLS AMGでは6.2L V8エンジンの出力が570psまで引き上げられ、同時期のフェラーリ458イタリアと真っ向から対峙する格好となった。実際、両車には同じ7速ゲトラグ製デュアルクラッチ・オートマティック・トランスミッションが採用されている。しかし、フェラーリが正統派の教科書的なスーパーカーであるのに対し、フロントエンジンレイアウトのSLSは本質的にGT的なアプローチを採っている。当時、458の方がわずかに優れていたとはいえ、SLSもまた傑出した1台として評価されている。



メルセデス・ベンツSLS AMG（2009年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「驚異的な加速とグリップ。実用性の高い真のスーパーカーである」

（翻訳者注：この記事は「後編」に続きます。）