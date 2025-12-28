◇第105回全国高校ラグビー大会1回戦 倉敷31―0土佐塾（2025年12月28日 東大阪市・花園ラグビー場）

5大会連続5度目の出場となる倉敷（岡山）は31―0で土佐塾（高知）を下して2回戦進出を決めた。

存在感を示したのが共同主将のNo・8コンウェイ・リード（3年）。前半15分に自陣ゴール前でジャッカルに成功してピンチを防ぐと、前半27分にトライを奪う。後半2分にも自身2トライ目を追加し、チームの初戦突破に貢献した。

「練習でやってきたことを出し切れた。毎日、デイフェンスでは絶対に負けないという意識で取り組んできた。相手の低さに負けないように、自分たちも低くいきました」

母が日本人で、13人制ラグビーのプロ選手だった父がオーストラリア人。ゴールドコーストで生まれ育ち、ラグビーを続けてきた。だが、オーストラリアの中高一貫校は部員が400人程度。Aチームで試合に出る機会はわずかだった。

「Bチームぐらいでずっとやっていたので。もっと上を目指したかった。そこで日本にいくチャンスがあった」

中学3年時に進路を模索していた時、母のツテで倉敷にたどり着いた。文武両道の方針も気に入り、単身で日本へとわたり寮生活。中学1年から日本語の塾に通っていたこともあり会話は問題なかったが、当初は漢字やひらがなに苦労した。その中でも環境に適応し、共同主将を任されるようになった。

卒業後は日本の大学に進学予定で、将来の目標は「日本でプロ選手」。その道が難しかった場合でも、日本でスポーツに携わる職業を志望している。

大きな夢を抱く一方で、現在は最後の花園に全力投球。次戦はシード校の京都成章と対戦する。