¡¡¹ñÆâ¤Î¶â²Á³Ê¤¬µÏ¿Åª¤Ê¹âÆ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¾å¾º¤òÂ³¤±¡¢12·î24Æü¤Ë¤ÏºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë2Ëü5015±ß¡ÊÅÄÃæµ®¶âÂ°¡Ë¤òµÏ¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¶â²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ÏÂ³¤¯¤Î¤«¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÐºÑ°¦¹¥²È¡¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è»á¤¬¡¢»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î¶â¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û1Ç¯¤ÇµÞÆ¡ª¹ñÆâ¶â²Á³Ê¤Î¿ä°Ü
¡Öº£¸å¤â¥´¡¼¥ë¥É¤ÏÇã¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¼±¼Ô¤Î¸«²ò
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£¸å¤Î¶â»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜµ®¶âÂ°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¶¨²ñ¡¦ÃÓ¿åÍº°ìÂåÉ½Íý»ö¤Î¸«²ò¤ò¾Ò²ð¡£2025Ç¯¤Ï1Ç¯¤Ç70¡ó¤Î¾å¾º¤È¤¤¤¦¡Ö¤ª¤½¤é¤¯²áµîºÇÂç¤Î¾å¾º¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Öºþ¤é¤ìÂ³¤±¤ëÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ²¼Íî¡×¤ä¡Ö¿·¶½¹ñÃæ±û¶ä¹Ô¤Î¥É¥ëÎ¥¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¥ÉÇã¤¤¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë¹¤¬¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤È´ËÏÂÅª·ÐºÑ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÓ¿å»á¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¡È²¼¤²¡É¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢10·î¤Î4300¥É¥ë¤«¤é4000¥É¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ´À°¾ìÌÌ¤ÏÍ£°ì¤ÎÇã¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¤³¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤â¶â¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Öº£¸å¤â¥´¡¼¥ë¥É¤ÏÇã¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¶â¤Ï¡Ö»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥ê¥¹¥¯¡×¤Î»ñ»º¤Ë
¡¡¶â²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·Â³¤±¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑ°¦¹¥²È¡¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤À¤±ÄÌ²ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®ÍÑ¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢¡ÈÊª¡É¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¡×¤È¸ÀµÚ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥É¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Ç§¤ÎÄã²¼¡¢¤Þ¤¿º£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¶âÍø¤ò²¼¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ²ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¶âÍø¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¶â¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤âÆ¯¤¤¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶â¤¬Ã±¤Ê¤ëÅê»ñÂÐ¾Ý°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ê²Á³Ê¤¬¡Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤â¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡¢¶â¤Ï¡È»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»ñ»º¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»ñ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥¯¥è»á¤Ï¡¢¿·¶½¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬ÄÌ²ß¤ÎÂåÂØ»ñ»º¤È¤·¤Æ¶â¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢»ñ»º¤Î±¿ÍÑ¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¬»¶¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤Ê¤È»×¤Ä¤Ä¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÇã¤Ã¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ê¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë