年末年始に行きたいと思う「長野県の道の駅」ランキング！ 2位「北信州やまのうち」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい年を迎える準備で活気づくこの時期は、地元の新鮮な食材や冬限定のグルメを求めてドライブへ出かけたくなります。家族や友人と過ごす特別な休日をさらに彩ってくれる、冬の魅力が詰まった立ち寄りスポットに注目が集まっています。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「年末年始に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、年末年始に行きたいと思う「長野県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「雪景色と温泉地の雰囲気が年末年始向きだから」（20代女性／千葉県）、「野菜や果物が新鮮でおいしいので、お土産にしたい。プリンがおいしいと評判なので、試してみたい」（30代女性／兵庫県）、「年末年始は、スキーや温泉帰りに立ち寄るのに便利」（60代男性／新潟県）といった声が集まりました。
回答者からは「冬はスキーや雪景色が魅力で、年始に訪れると清々しい気持ちになれる。観光拠点としても便利で、温泉やグルメも楽しめるから」（40代男性／北海道）、「雪山の景色と観光地の雰囲気で、冬ならではの魅力を味わえそうだから」（30代女性／石川県）、「近くにスキー場が多く雪景色もきれいなので、年末年始にウインタースポーツと温泉を一緒に満喫できそうだと感じたから」（30代女性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：北信州やまのうち（下高井郡山ノ内町）／32票志賀高原の入り口に位置する「北信州やまのうち」は、信州そばや地元の新鮮なリンゴなど、特産品が充実している人気の拠点です。年末年始はウィンタースポーツを楽しむ観光客でにぎわい、近隣の湯田中・渋温泉郷を訪れる際の立ち寄りスポットとしても選ばれています。雪深い北信州ならではの冬の味覚や、温かい特製そばを堪能できるのが魅力です。
1位：白馬（北安曇郡白馬村）／35票北アルプスの絶景を望む「白馬」が堂々の1位に輝きました。世界屈指のスノーリゾートとして知られる白馬村にあり、年末年始はスキーやスノーボードを楽しむ人々にとって欠かせない拠点となっています。地元の食材を生かしたお土産や、村内で収穫された「白馬紫米」を使用した特産品も人気。冬の圧倒的な景観と、アクティビティ後の休憩スポットとしての利便性が高く評価されました。
