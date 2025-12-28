個人向け国債「変動10年」と高金利のネット定期預金に50万円預けたときの利息はどのぐらい違う？
金利の上昇を背景に、安全性と利回りの両立を求める人が増えています。中でも注目は、個人向け国債と定期預金。
個人向け国債の1番人気は、変動10年です。2025年12月4日から募集開始となった第189回債の金利は「1.23％」。一方、ネット銀行が扱う定期預金は、キャンペーンなどもあり「1.2％〜1.25％」という高金利のものがあります。
今回は、個人向け国債「変動10年」とネット定期預金に50万円を預けた場合の1年後の利息はどのぐらい違うのか比較してみましょう。
なお、変動10年は、半年ごとに金利が見直しされますが、今回は1年間、同じ金利水準だった場合を前提に計算します。
【1年後にもらえる利息】
・50万円×1.23％＝6150円
ただし、受け取った利息からは、税率20.315％（所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％）の「1249円」が差し引かれます。
そのため、税引き後の利息は「6150円−1249円＝4901円」となります。
参照：変動10年「第189回債」財務省
▼高金利の定期預金例（2025年12月時点）
【あおぞら銀行 BANK】
・商品名：BANK The Giftスペシャル定期（期間限定の優遇定期預金）
・金利：1.25％
・注意点：新規にBANK口座を開設した方が対象となる優遇金利です（募集総額に達し次第終了）。
・預入額：50万円以上300万円以下
・預入期間：1年
参照：あおぞら銀行
【SBJ銀行 ミリオくん】
・商品名：ミリオくん（100万円上限定期預金）
・金利：1.25％
・注意点：こちらはあおぞら銀行とは異なり、新規口座開設者のみを対象とした優遇金利ではありません。
・預入額：1円以上100万円以下
・期間：1年
参照：SBJ銀行
上記の定期預金は、どちらも金利が「1.25％」。いずれかに50万円を預け入れた場合、1年後に受け取る利息は以下のとおりです。
【1年後にもらえる利息】
・50万円×1.25％＝6250円
こちらも、受け取った利息からは、税率20.315％（所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％）の「1269円」が差し引かれます。
そのため、税引き後の利息は「6250円−1269円＝4981円」となります。
ここまで、個人向け国債（変動10年）とネット銀行の定期預金で「50万円を1年間預けた場合の利息」を比較したところ、どちらも税引き後で5000円ほどという水準。
「利息の金額」だけを基準に選ぶなら、どちらを選んでも大きな違いはないと言えるでしょう。
▼解約したいときの柔軟性の違い
【個人向け国債の場合】
・購入から1年経てば、1万円単位での中途換金が可能。
・必要な分だけ解約できるので、「全部は解約したくない」という場合にも対応できます。
・ただし、解約時には「直近2回分の利子（税引前）×0.79685」が差し引かれます。
・換金時に利息の一部がペナルティとして差し引かれるものの、部分的に解約できる柔軟さはメリットです。
【定期預金の場合】
・原則として途中解約は全額が対象になるため、部分解約はできません。
・解約時には当初の金利ではなく、「中途解約利率（かなり低い）」が適用されるため、期待していた利息がほとんど受け取れないことも。
・高金利を受け取るには、満期まで引き出さない覚悟が必要です。
▼金利のタイプと運用期間の違い
【個人向け国債（変動10年）】
・金利は変動型で、半年ごとに見直されます。市場金利が上がれば、それに応じて受け取れる利息も増える可能性があります。
・預入期間は10年間。ただし、購入から1年が経てば、1万円単位で中途換金（解約）が可能になります。
・将来的に金利が上昇すると見込まれる局面では、長期保有で利回りアップが期待できる商品です。
【定期預金（ネット銀行など）】
・金利は「固定型」で、契約時に決まった利率が満期まで変わらず適用されます。そのため、金利の動向に関係なく、確実に利息を得ることができます。
・預入期間は1年に限らず、3年・5年など複数の選択肢があり、目的に応じて選ぶことができます。
・満期時の取り扱いについては、「自動継続」または「自動解約」があります。自動継続の場合は、満期時点の店頭表示金利が再び適用されるケースが多く、継続後の金利が下がっていると受け取れる利息も減ります。一方、自動解約の場合は、満期日を迎えると元本と利息が普通預金口座に自動的に入金されます。定期預金にお金を預ける際に、きちんと確認しましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
