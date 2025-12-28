¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ÏÂçÂÇ·â¤À¡×ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡È¤µ¤é¤Ê¤ëÈáÊó¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â°¢Á³¡ÖWÇÕÍ¥¾¡¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡×
¡¡¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÆüËÜÂåÉ½Àï»Î¤¬Éé½ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿¹²¼Î¶Ìð¤Ï¡¢12·î26Æü¤Î¥ß¥É¥ë¥¹¥Ö¥éÀï¤Çº¸Â¼ó¤òÉé½ý¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢£²¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢Â¤ò¤Ò¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Î¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¤Þ¤¿£±¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Â¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï°¤¤Í½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤À¡¢¾ÜºÙ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Î¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤À¤±¤Ç¤â¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢±óÆ£¹Ò¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤ÈÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÉé½ý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ù¤Ï¡Ö»°ãø¡¢ÆîÌî¡¢³ùÅÄ¡¢¿¹²¼...²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥¨¡¼¥¹¤«¤é¿·´é¤Þ¤Ç¡¢²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢28ºÐ¤Î¿¹²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñºÝ»î¹ç¤Ë£³»î¹ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Þ¤À¿·¿Í°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö£¶·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ò´¶ÌÃ¤µ¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤òÁè¤¨¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î²ø²æ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ºß¡¢¿¹²¼¤ÈÆîÌîÂó¼Â¤Ë²Ã¤¨¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»°ãø·°¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÉé½ý¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤¦Äù¤á³ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤¬»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÆîÌî¤À¤±¤À¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´Áª¼ê¤¬ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÂçÂÇ·â¤À¡×
¡¡¤¤¤Þ¤Ï¤¿¤À¡¢¿¹²¼¤Î²ø²æ¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Ê¤¤¤Î¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
