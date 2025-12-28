これを止めるか！アーセナルGKの超人的セーブをレジェンドが絶賛「とんでもない。10回中９回はゴール」「優勝したら再び振り返ることに」
現地12月27日に開催されたプレミアリーグ第18節で、首位のアーセナルが、三笘薫が所属する９位のブライトンとホームで対戦。故障から復帰以降、２試合連続で途中出場していた三笘は体調不良で欠場したなか、２−１で接戦を制した。
得点者のマーティン・ウーデゴー（もう１点はオウンゴール）らと共に勝利の立役者となったのは、ダビド・ラヤだ。堅守のアーセナルを支える30歳のスペイン代表GKは、２−１で迎えた76分に超ビッグセーブを披露した。
ペナルティエリア内からヤンクバ・ミンテに強烈なシュートを、ゴール右隅に飛ばされるも、右手の先でボールに触れ、間一髪でかきだしたのである。
アーセナルのレジェンドOBポール・マーソン氏は、英衛星放送『Sky Sports』の番組内でラヤを絶賛。こう言い放った。
「もしアーセナルが優勝したら、あのラヤのセーブを再び振り返ることになるだろう。とんでもないセーブだった。10回中９回はゴールになっている。私にとってこれは非常に大きな意味を持つ。本当に、本当に大きなセーブだった」
背番号を22から１に変更した守護神が超人的な反応を見せた。２シーズン連続プレミアリーグ最少失点GKの称号は伊達ではない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】10回中９回はゴール…アーセナル守護神の衝撃セーブ
