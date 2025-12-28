STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¤­¤Î¤¦(2025Ç¯12·î27Æü)Ìë¡¢·ÃÄí»Ô¤Î½»Âð¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¼¼Æâ¤«¤éÇ¯ÎðÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¤ª¤È¤È¤¤(26Æü)¤â½»Âð¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ÃÄí»Ô½ÕÆü¤Ë¤¢¤ë2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£¤­¤Î¤¦(27Æü)¸á¸å10»þ¤¹¤®¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö²ÐÃì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

²Ð¤Ï¤ª¤è¤½5»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢¼¼Æâ¤«¤éÇ¯ÎðÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°äÂÎ¤Ï¤³¤ÎÃËÀ­¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤Ç¤â¤ª¤È¤È¤¤²Ð»ö¤¬¤¢¤ê·Ù»¡¤Ï2¤Ä¤Î²Ð»ö¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£