µ´±Û¡¦¶â¤Á¤ã¤ó¡ÖÇ¢´É·ëÀÐ¤ÎÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡×¡¡»Å»ö¤³¤Ê¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¡Ê40¡Ë¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Ä¤é¤¤ÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÇ¯Ëö¤ËÇ¢´É·ëÀÐ¤ÎÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ç¿§¤ó¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÁêÊý¡¦ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¹ø¤äÏÆÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ·ìÇ¢¤¬¤Ç¤¿¤éÇ¢´É·ëÀÐ¤Ç¤¹¡ª¡ªÇ¯ËöÂÎÄ´¤Ë¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÇ¢´É·ëÀÐ¤Ï¿É¤¤¤Ç¤¹¤Í »ä¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¸ÆµÛ¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¼«Ê¬¤â»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÇ¢´É·ëÀÐ¤ò²¿ÅÙ¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»À²½¤·¤¿Ìý¤ò¹µ¤¨¤¿¤é¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁ´¿ÈËã¿ì¤Î¼ê½Ñ¤Ï¡¢½Ñ¸å¤ÎÇ¢´É¥¹¥Æ¥ó¥È¤Î°ãÏÂ´¶¤È¡¢³°¤¹»þ¤Î·ãÄË¤¬¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸¾É¾õ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤«¤éÈ¿±þ¡£¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡×¡ÖÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤ÎÀ¥¤ËÇ¢´É·ëÀÐ¤À¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
