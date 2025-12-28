¡ÚÃÏ¿Þ¡ÛÅìµþÅÔ

¡¡£²£¸Æü¸áÁ°¡¢ÅìµþÅÔÆüÌî»Ô¤ÎÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç¡¢»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ê¥¯¥ª¥ª¥«¥ß£±Æ¬¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¡£

¡¡Æ±±à¤Ï¸áÁ°£±£±»þ¸½ºß¡¢Íè±à¼Ô¤ò²°Æâ¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤µ¤»¡¢¿·µ¬¤ÎÆþ±à¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£

¡¡Æ±±à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³«±à¤·¤¿¸áÁ°£¹»þÈ¾°Ê¹ß¤Ë¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÃ¦Áö¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤âÄÌÊó¤·¡¢¿¦°÷¤é¤¬±àÆâ¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ¨¤²¤¿·Ð°Þ¤ä¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£±àÆâ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥ê¥¯¥ª¥ª¥«¥ß£²Æ¬¤¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£