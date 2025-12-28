平塚競輪場で１２月３０日に行われるＧＰ「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５」の近畿の並びが決まった。２８日に競輪場入りした古性優作（３４＝大阪）は「僕も南（修二）さんも何の不満もなく」と話し、むしろ「本当に幸せなこと」と強調した。

脇本雄太（３６＝福井）が１０月前橋のアクシデントでケガを負った影響で、１９日の共同会見、前夜祭で近畿の４人は並びのコメントを出せなかった。

「グランプリの並びは一年間のストーリーがあって決まると思っている。脇本さんも僕もずっと共有してた思いがあって…」

近畿の両エースとして戦ってきて「１人でも多くグランプリへ」と思ってきた。「共有していた」――。それが今年は４人という形で結実し「脇本さんと寺崎（浩平）がいなければ、僕も南さんも乗れていなかったと思う」とつながりの深さを口にした。

グランプリについて「年々、素晴らしい大会と感じるようになっている」と緊張感を漂わせ、「人生でグランプリを４人で力を合わせて戦えるって、そんなにないこと。素の並びが実現しているので、本当に幸せ」。

寺崎―脇本―古性―南の布陣で、３０日の決戦に挑む。