タレントの若槻千夏が２８日までに、ＴＢＳ系１０月期ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の聖地巡礼の様子を公開した。

若槻は２７日、自身のインスタグラムを更新。「ドラマの聖地巡礼 （ひらやすみ）（じゃあ、あんたが作ってみろよ）の原作者のお二人がご夫婦と知り エモさ爆誕の聖地巡礼です ちなみに私服のテーマはひらやすみを見終わった次の日だったので ヒロトとなつみと合流してもなじむ服装 ってテーマです」と記し、ドラマに登場したロケ地を巡ったショットをアップ。

それぞれの場所について、思い入れたっぷりに紹介し「最高のドラマをありがとうございました」とつづった。

この投稿には、「若槻さんの聖地巡礼シリーズ好きです かわいいなぁ。。。」「すげえよ若槻、ありがとう」「聖地巡礼良かったね 街にとけこんだ笑顔めちゃ素敵です」「ドラマも若槻千夏も最高です」などのコメントが寄せられた。

若槻は２２年にはフジテレビ系ドラマ「ｓｉｌｅｎｔ」の聖地巡礼をした様子を投稿。今年５月にも「誕生日旅行で続 続 最後から二番目の恋の聖地巡礼をしに鎌倉へ 初めて泊まりで鎌倉に行きました」と報告していた。