元TOKIO松岡昌宏、年内でSTARTO社とのエージェント契約終了 36年の感謝・後輩との関係性についても言及「声を大にして言わせていただきます」
【モデルプレス＝2025/12/28】元TOKIOの松岡昌宏が12月28日、NACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（毎週日曜あさ7時〜）に出演。STARTO ENTERTAINMENT社とのエージェント契約終了について触れ、今後の活動について説明した。
【写真】松岡昌宏、会見で涙 元メンバーへ厳しい言葉
今回の放送ではTOKIOが解散し、松岡にとっても変化が大きかったという2025年を振り返り。ラジオの終盤には「皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、2025年の明々後日（12月31日）をもちまして、私、松岡昌宏は、STARTO ENTERTAINMENT社とのエージェント契約をの方を全て終了するので」とSTARTO ENTERTAINMENT社とのエージェント契約について自ら言及した。
そして、「俺は右も左もわかんない、当たり前だよね、12歳なんだから。12歳からこの世界に飛び込んでずっと36年と2ヶ月、本当にお世話になりましたよ。本当にお世話になったし、本当にありがとう」と芸能界に入った当時を回顧する場面も。「俺の人生を作ってくれたスタッフの方々、昔から知っているスタッフもたくさんいます。若いスタッフの方々もこれから、STARTO ENTERTAINMENTで沢山活躍するでしょう」と周囲への思いを語り、「そして何より自分をかわいがってくれた先輩方、仲間たち。井ノ原（快彦）もそうです。トニセン（20th Century）なんかそうですよ」と名前を挙げながら感謝を伝えた。
そして「あと、やっぱり後輩と呼ばれる僕より下の人たち」と後輩についても言及し「STARTO社とエージェント契約は終わってしまいますけど、別にSTARTO社の人間と付き合いがなくなるわけではないので。ここは声を大にして言わせていただきます」と明言。自身について「基本的にSTARTO ENTERTAINMENT社が『松岡、ちょっと来ないでください』って言っても行くような男ですから」と冗談交じりに語り「その辺は何も変わらず」と所属タレントとの今後の関係性についても語った。
新会社設立については「離れることによって新しくできることもあります。そこを重きを置いた選択です」と伝えた松岡。「1月1日から、私の新しい株式会社MMsunというところで、自分は行動していきますので。ホームページも1月になれば立ち上がるので、仕事などあったりするならそちらを調べていただければ」と今後についても伝えた。
そして、「2026年は、はじめの一歩になるでしょう。だからこそ皆さんに新しいことをお伝えできるでしょう」と予告。さらに「ちょっとワクワクする仕事も進んでいます。ヒントはラジオということにしておきましょう」とファンへ伝えていた。
TOKIOは1994年9月21日『LOVE YOU ONLY』でCDデビュー。城島、国分、松岡昌宏、長瀬智也、山口達也の5人編成のバンド形式で『AMBITIOUS JAPAN！』『宙船』『リリック』など代表曲を続々と誕生させたほか、1995年から放映開始していた日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH！！』（毎週日曜よる7時〜）では、アイドルでありながら農業や漁業、酪農や製造業などに挑戦した。なお、2018年5月に山口が、2021年3月には長瀬が脱退。同年4月、株式会社TOKIOを設立した。
2025年6月20日、国分を巡ってコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、日本テレビが同局系バラエティー番組『ザ！鉄腕！DASH！！』（毎週日曜よる7時〜）の降板を発表し、国分は無期限活動休止に。6月25日、TOKIOは解散を発表した。11月30日には、STARTO ENTERTAINMENTが株式会社TOKIOとのエージェント契約を終了することを発表している。（modelpress編集部）
情報：NACK5
【Not Sponsored 記事】
