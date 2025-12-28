「これって違反？」信号待ちで「コンビニの駐車場」を通り抜ける“ショートカット” 警察に聞いてみると

年末の繁忙期、どうしても運転中に「先へ急ぎたい」という心理が働きがちです。しかし、ほんの数秒を縮めるための行為が、取り返しのつかない事故や予期せぬ検挙につながる可能性があります。

信号待ちで、コンビニなどの駐車場を通り抜ける「ショートカット」は、道路交通法やそれ以外の法令違反に問われる可能性はないのか？

帰省などで運転する機会も増えるこの年末、この「危険なショートカット」について考えます。

（この記事は、2025年にMBCで多くの読者に読まれた記事を再構成してお伝えします）

信号が待てない？ 驚きの「集団ショートカット」

信号待ちの車列を横目に、次々と左手のコンビニ駐車場へ吸い込まれていく車たち。買い物客かと思いきや、駐車場をそのまま突っ切り、交差点をショートカットして再び道路へ――。

これは、視聴者から寄せられた映像の一幕です。 鹿児島市内の現場では、赤信号を避けるために歩道を走行してショートカットする車が複数台確認されました。

目撃した人によると、現場ではコンビニの駐車場を横切り、再び道路に出て左折する車がいるといいます。

交差点を左折する車が、赤信号待ちを避けるため、左側にある店の駐車場を通り抜け、再び道路に出る行為、いわゆる「ショートカット」を見たことがあるという方もいるのではないでしょうか。県外ではショートカット行為をした車に子どもがはねられ亡くなる事故も起きています。

ショートカットの現場に来てみると

（記者）「こちらが現場の交差点。近道に使われた歩道は2mほど。近くには保育園もあり人の出入りも多い場所です」

現場は、鹿児島市下福元町の、影原交差点です。ショートカットする車は、七ツ島方面から平川方面へ左折する際の赤信号待ちを避けるため、左脇にあるコンビニの駐車場を通り抜け、国道へ左折していくといいます。

（近所に住む人）

「小学生も多いので危ない。交通ルールにのっとり運転してもらいたい」

「最近多いと思う、危ない。夕方が多い」

こうしたコンビニなどの駐車場を抜ける運転は、「ショートカット」や「コンビニワープ」などと言われ、歩行者やコンビニなどの利用者が危険を感じています。

「2台３台と驚いた…」歩道を走っている車も…

映像が撮影された時間帯は午後4時過ぎ。別の角度から見てみると、撮影した男性が乗る車を追い越した複数の車は、進入した歩道をそのまま走って、コンビニの駐車場を進んでいました。撮影した男性は・・・。

（撮影した人）「左側の視野に黒い物体があって、見たら軽乗用車が1台。横着な運転をする人がいると思ったら2台3台と、驚いた。あきれるしかない」

複数の車が、歩道を走行したあと、コンビニの駐車場を横切って「ショートカット」していました。

こういったショートカット行為はコンビニに限らず、ガソリンスタンドやスーパーなど交差点に面した店の駐車場で頻発しています。

大分県では2020年、飲食店の駐車場で、当時３歳の女の子が、近道をしようとした軽トラックにはねられて亡くなりました。

法律違反になる？警察に聞いてみると

警察によりますと、道路交通法では、こうした通り抜け行為自体が罪に問われることはありませんが、歩道を走行すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

歩行者がいなくても徐行・一時停止しないと道交法違反に

道路交通法の規定は「車両は、歩道に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」とされています。

しかし、ショートカットして歩道を横切る車の中には、一時停止しているようには見えない車もあります。

歩道を横切る直前で一時停止しないと、歩行者や自転車を見逃して事故につながるおそれもあります。

道路交通法では、車道から歩道を横断する直前には、歩行者がいなくても一時停止する必要があり、違反した場合は普通車で7000円の反則金となります。

警察によると「店の敷地に入るときも出るときも、歩道や路側帯を横断する際は、一時停止と徐行が必要で、しなかった場合は道交法違反にあたります。取り締まりの対象となります。」ということでした。

「不法侵入」の疑いは？さらに警察に聞いてみると

ショートカットでは、コンビニの駐車場という「私有地」に、コンビニを利用する目的外で立ち入っていることになります。

立ち入りの目的が正当なものではないため「不法侵入にあたるのでは」という指摘もあります。

警察に聞いてみると、「“関係者以外立ち入り禁止”や“通り抜け禁止”といった看板などによる“所有者の意思の明示”がある場合は、不法侵入にあたる可能性もあります」ということです。

【まとめ】「ショートカット」に潜む3つの法的リスク

警察への取材で明らかになった、ショートカットに潜む3つの法的リスクを整理します。

1. 歩道の走行＝懲役または罰金

画像にあったように、ショートカットのために「歩道」を縦に走る行為。これは明確な違反です。罰則： 3か月以下の懲役 または 5万円以下の罰金

2. 「一時停止」の無視＝反則金

これが最も多くのドライバーが見落としている点です。道路交通法では、「車両は、歩道に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」と定められています。

ショートカットする車の多くは、一旦停止せず歩道を横切って駐車場に進入したり、道路へ出たりする傾向があります。

歩行者がいなくても、歩道を横切る前には「直前で一時停止」しなければ違反です。

3. 「不法侵入」の可能性

コンビニの駐車場はあくまで「買い物客のため」の場所。通り抜け目的での立ち入りは、正当な理由とは言えません。

刑法の建造物侵入罪などに問われる可能性があります。

ショートカットで稼げる時間は、せいぜい数十秒から数分。そのわずかな時間のために、反則金を払うリスク、最悪の場合は誰かの命を奪うリスクを背負うことになります。

年末年始、帰省や旅行でハンドルを握る機会も増えると思います。 「前の車が行ったから、自分も」ではなく、ゆとりある運転を心がけましょう。

