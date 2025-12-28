【年末特番】帰省した人へ…「うちの地元にそんなんあった？」ネタ続々 加藤浩次、2年連続の大みそか特番
CBCテレビは、大みそかにTBS系28局ネット特番『10万人に聞いたら地元のスゴいもん見つけちゃいました!!』（後3：00〜4：00）を放送する。「地元（ふるさと）に大みそかに帰省した人に見てほしい！そうじゃない人にも見てほしい！地元自慢満載で、『うちの地元にそんなんあった？』の新しい発見もあるかもしれません！」と呼びかける。
【写真】2年連続大みそか特番の加藤浩次
昨年に続き、2年連続の大みそか特番。「あなたの地元のスゴいもんは何ですか？」。たった1つの質問を10万人にぶつけてみると…。「日本で最初の黒毛和牛を作った人がいる！」「スズメバチに刺されまくる“日本一危険な祭り”がある」「宴会芸を極めすぎてギネス記録になったやつがいる」など、さまざまな地元自慢が飛び出す。
番組では、実際に見てみたい「地元自慢」を深堀り取材。徹底的に調べてみると、そのウラ側には深い理由が隠れていた。
番組MCは加藤浩次。スタジオ出演は、大橋和也（なにわ男子）、 奥田修二（ガクテンソク）、中川安奈、平子祐希（アルコ＆ピース）、増田彩乃（CUTIE STREET）。
加藤浩次は「ネット社会の中でまだ知らない地元のスゴイもんってあるんだなというのをテレビを観て体感してもらいたいです！絶対昨年よりパワーアップした番組になってます！」と呼びかける。
【写真】2年連続大みそか特番の加藤浩次
昨年に続き、2年連続の大みそか特番。「あなたの地元のスゴいもんは何ですか？」。たった1つの質問を10万人にぶつけてみると…。「日本で最初の黒毛和牛を作った人がいる！」「スズメバチに刺されまくる“日本一危険な祭り”がある」「宴会芸を極めすぎてギネス記録になったやつがいる」など、さまざまな地元自慢が飛び出す。
番組MCは加藤浩次。スタジオ出演は、大橋和也（なにわ男子）、 奥田修二（ガクテンソク）、中川安奈、平子祐希（アルコ＆ピース）、増田彩乃（CUTIE STREET）。
加藤浩次は「ネット社会の中でまだ知らない地元のスゴイもんってあるんだなというのをテレビを観て体感してもらいたいです！絶対昨年よりパワーアップした番組になってます！」と呼びかける。