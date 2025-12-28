Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤¬Ã¦Áö¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡°ÂÁ´³ÎÇ§¤ÇÆþ±à¤ò°ì»þÄä»ß
¡¡Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¡ÊÅìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¡Ë¤Ï28Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢±àÆâ¤Ç¥ª¥ª¥«¥ß¤¬Ã¦Áö¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ÂÁ´³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢Æ±±à¤ÏÆþ±à¤ò°ì»þÅª¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·úÊªÆâ¤Î°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë¡×Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö±àÆâ¤Ë¥ª¥ª¥«¥ß¤¬Ã¦Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºßÆþ±à¤ò°ì»þÅª¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¹¤Ç¤Ë±àÆâ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÀµÌçÁ°¤Ë½¸¤Þ¤ë¤«¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥³¥¢¥éÇäÅ¹¤Ê¤É¡¢·úÊªÆâ¤Î°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
